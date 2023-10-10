《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中國工會第十八次全國代表大會在京開幕

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中國工會第十八次全國代表大會９日上午在人民大會堂開幕。習近平、趙樂際、王滬寧、丁薛祥

、李希等黨和國家領導人到會祝賀，蔡奇代表黨中央致詞。近２０００名來自全國各行各業的中

國工會十八大代表和逾５０名特邀代表，肩負著億萬職工的重托出席大會。



習近平會見美國國會參議院多數黨領袖舒默一行

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國家主席習近平９日下午在人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議

院兩黨代表團。習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。中方始終認為，中美共同利

益遠遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。



全面註冊制落地半年，Ａ股生態不斷優化

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今天是全面註冊制落地迎來半年節點。半年來，Ａ股新增上市公司１８８家，首發募集資金

２４８３﹒１２億元人民幣，融資便利性提高；Ａ股市場機構化程度加深；６７家公司被立案調

查，「零容忍」執法震懾不斷強化。





《上海證券報》



習近平會見美國國會參議院多數黨領袖舒默一行

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國家主席習近平９日下午在人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議

院兩黨代表團。習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。中方始終認為，中美共同利

益遠遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。



多部門密集發布重要舉措 ，加快發展新質生產力

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工信部等六部門聯合發布《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，科技部等十部門聯合發布《科

技倫理審查辦法（試行）》??近日，多部門密集發布重要舉措，加快發展新質生產力。



算力基礎設施高質量發展行動計劃出爐

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近日，工信部等六部門聯合發布《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，提出要打造一批應用標

桿，到２０２５年智能算力占比３５％。業內認為，《行動計劃》的實施，將為中國數字經濟發

展提供強大動力；文件強調智能算力建設，為各地建設新型算力體系指明了方向。





《證券時報》



習近平會見美國國會參議院多數黨領袖舒默一行

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國家主席習近平９日下午在人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議

院兩黨代表團。習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。中方始終認為，中美共同利

益遠遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。



港澳當好「超級聯繫人」，助力「一帶一路」拓展廣度深度

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背靠祖國，港澳以其獨特優勢，積極聯繫內地與其他「一帶一路」合作夥伴，不單在國際項目投

融資，更在離岸人民幣業務、專業服務支援和經貿交流合作等各方面發揮互惠共贏的作用，成為

「一帶一路」的參與者、貢獻者和受益者。



註冊制絕不是「放任不管」

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近期市場上有人擔心「註冊制是不是無人管」。對此，專家普遍表示，註冊制絕不是「放任不管

」，一放了之，而是在「改」的同時加大「管」的力度，管得更嚴了，管得更準了。（ｌｃ）

