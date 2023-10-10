《鍾之日記》１０月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美聯儲官員釋放鴿派言論，對新興市場帶來較佳氣氛，滬深股市今早高開，惟盤中中字頭股

票價格急挫，尤其是基建、工程、建材、軍工類板塊出現顯著跌浪，金融股亦下跌，拖累滬綜指

三千一得而復失，午後市況亦無改善，滬指全日跌０﹒７％，報３０７５﹒２４點，復市以來兩

連跌，深成指跌０﹒５６％，逼近一萬點邊緣，創業板指跌０﹒５３％。

兩市全日成交７７４７億元人民幣，和上日成交水平相若，外資假期後繼續流出，陸股通淨

流出５４﹒７１億元人民幣，兩日以來累計走資近１３０億元人民幣。

據《彭博》引述知情人士指，為實現全年經濟增長５％的目標，中國政府考慮額外發行至少

１萬億元人民幣的國債，用於水利項目等基建支出，並可能使今年財政赤字率高於３月份設定的

３％上限目標，有關政策最早可能本月宣布。隨著中國加強提振經濟狀況，多家外資大行建議買

入中國股票，認為有望第四季觸底反彈。



＊港股曾急漲惟後繼乏力＊



以巴開戰推動能源、軍工股上漲，且美聯儲局副主席傑弗遜周一（９日）表示，「應謹慎評

估額外政策收緊程度」，進一步增強投資者對今年將不會再加息的押注，樂觀情緒推動美股上漲

，道指收漲１９７點；標普５００收漲２７點；納指收漲５２點。

外圍氣氛造好，帶動港股一度飆升３９９點，重越廿天線後升幅大為收窄，全日收報

１７６６４，仍錄四連升，今日升１４７點或０﹒８％，主板成交近７９７億元。



＊基建經濟火車頭，繼續前行欠動力＊



今日中字頭股票帶頭跌，基建股跌幅最為兇猛，中鐵建（０１１８６）挫４﹒５％，中鐵

（００３９０）跌４﹒４％，中交建（０１８００）跌３﹒２％，中車（０１７６６）跌

２﹒７％。

從消息面上看，國新辦舉行新聞發布會，發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的

重大實踐》白皮書。商務部副部長郭婷婷在發布會上表示，將紮實推進陸海新通道建設，打造高

質量共建「一帶一路」合作標桿，推動更多東盟國家參與通道建設，並將高質量實施ＲＣＥＰ，

加快推進中國－東盟自貿區３﹒０版談判，及加快合作規劃落地。

基建企業未領情反見下跌，反映市場未看好。一是中國地方財政緊張，甚至要出動到中央發

行１﹒５萬億元的特殊再融資債，以時間換空間讓地方化債，能夠大興土木搞建設的空間已經不

多；二是作為一帶一路戰略核心的中東地區局勢急速升溫，以巴開戰背後更牽涉伊朗、沙特阿拉

伯等多方勢力，而此前參與一帶一路合作的多國出現主權債務危機，例如斯里蘭卡和巴基斯坦，

中國推進一帶一路基礎設施建設恐嚴重受阻。



＊金九銀十成絕響，前路坎坷內房插＊



內地樓市的「金九銀十」今年注定大失色，多家內房公布９月銷售額，均錄雙位數的同比下

跌。碧桂園（０２００７）９月歸屬股東權益銷售金額約６１﹒７億元（人民幣．下同），同比

大減８０﹒７％。合景泰富（０１８１３）９月預售額８﹒３億元，同樣按年跌８０％，融信中

國（０１９１８）９月銷售額１１﹒７億元，按年減７１％，雅居樂（３３８３）情況稍好，９

月預售金額約３１﹒７億元，按年跌１０％。

銷情冷淡之餘，內房債務危機更不見緩和，碧桂園最新預警，預期無法如期履行償付所有境

外債務，又指面臨資產處置出售的重大不確定性，預計集團的流動性在中短期內仍將持續緊張。

公司已聘請中國國際金融香港證券和華利安諾基（中國）擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法

律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。碧桂園收挫１１％，

報０﹒７５港元創一個月低。

佳兆業（０１６３８）大跌６％，外電指佳兆業清盤呈請聆訊押後，法官稱雙方需要更多時

間來提交文件，惟未有說明何時恢復聆訊。而律師在聆訊會上表示，如果最終下達清盤令，佳兆

業的債務回收率將低於５％，其現金與短期債務比為０﹒０２，現金流已資不抵債。

其他內房亦跌得傷，融創插水９％，花樣年控股（０１７７７）挫８％。雅居樂跌３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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