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AH股新聞

10/10/2023 09:19

《中國要聞》瑞幸咖啡又推聯名產品，這次是動畫ＩＰ「貓和老鼠」

　　《經濟通通訊社１０日專訊》在和茅台聯名的「醬香拿鐵」熱度還未消散之際，瑞幸咖啡又
出新招，推出與經典動畫ＩＰ「貓和老鼠（Ｔｏｍ　ａｎｄ　Ｊｅｒｒｙ）」聯名的產品－－馬
斯卡彭生酪拿鐵，共上線４款包含動畫場景的杯套和３款紙袋（含１款單杯紙袋），購買任意２
杯的話，還可贈送聯名貼紙。此次聯名產品銷售同樣火爆。瑞幸抖音直播間在線人數最高達一萬
多人，新品套餐一上線就被秒光，顯示已售出逾５０萬份，一度登上團購帶貨榜第一名。
（ｌｃ）

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