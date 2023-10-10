《經濟通通訊社１０日專訊》美國參議院多數黨領袖舒默（Ｃｈｕｃｋ Ｓｃｈｕｍｅｒ）

率團訪華，在１０月９日與中國國家主席習近平會面。會面後舒默在北京舉行的記者會上表示，

美中兩國正處於歷史性的決策時刻，美國代表團已提出有必要取消限制，並開放中國市場。

他續稱，代表團已向中國國家主席習近平明確表示，他不認為兩國的互惠原則仍然存在。美

國不尋求與中國對抗，但仍堅定致力於促進地區穩定、自由和民主原則，並大力捍衞他們的價值

觀。

舒默還說，中國需要採取更積極的行動來阻止芬太尼進入美國。



＊習近平：中美關係是世界上最重要雙邊關係＊



較早時候習近平在會面時表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，面對變亂交織的世界

，中美兩國如何相處決定著人類的前途和命運。中方始終認為，中美共同利益遠遠大於分歧，中

美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。

他指出，世界在發展，時代在變化，但是中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有改變；兩國人民

希望交流合作的根本願望沒有改變，國際社會對中美關係發展的普遍期待沒有改變。

習近平稱，中美兩國應相互尊重，和平共處，合作共通。在新的時期能推動中美關係好起來

，找到大國的正確相處之道，面對面交流是「無可替代的」。

美國總統拜登周一表示，他下個月有可能在三藩市舉行的亞太經合組織領導人峰會期間與習

近平會面。美媒亦報道，白宮正著手安排會面，外長王毅未來幾星期訪問美國後，會面就會確定

。（ｒｙ）

