  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/10/2023 08:52

【大國博弈】舒默稱中美正處歷史性決策時刻，冀華開放市場

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國參議院多數黨領袖舒默（Ｃｈｕｃｋ　Ｓｃｈｕｍｅｒ）
率團訪華，在１０月９日與中國國家主席習近平會面。會面後舒默在北京舉行的記者會上表示，
美中兩國正處於歷史性的決策時刻，美國代表團已提出有必要取消限制，並開放中國市場。
　　他續稱，代表團已向中國國家主席習近平明確表示，他不認為兩國的互惠原則仍然存在。美
國不尋求與中國對抗，但仍堅定致力於促進地區穩定、自由和民主原則，並大力捍衞他們的價值
觀。
　　舒默還說，中國需要採取更積極的行動來阻止芬太尼進入美國。
　
＊習近平：中美關係是世界上最重要雙邊關係＊
　
　　較早時候習近平在會面時表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，面對變亂交織的世界
，中美兩國如何相處決定著人類的前途和命運。中方始終認為，中美共同利益遠遠大於分歧，中
美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。
　　他指出，世界在發展，時代在變化，但是中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有改變；兩國人民
希望交流合作的根本願望沒有改變，國際社會對中美關係發展的普遍期待沒有改變。
　　習近平稱，中美兩國應相互尊重，和平共處，合作共通。在新的時期能推動中美關係好起來
，找到大國的正確相處之道，面對面交流是「無可替代的」。
　　美國總統拜登周一表示，他下個月有可能在三藩市舉行的亞太經合組織領導人峰會期間與習
近平會面。美媒亦報道，白宮正著手安排會面，外長王毅未來幾星期訪問美國後，會面就會確定
。（ｒｙ）

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金