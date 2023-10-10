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AH股新聞

10/10/2023 09:23

【大國博弈】美媒：汽車闖中國駐三藩市總領館，司機疑似中槍

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據美國多家媒體報道，三藩市消防部門稱，一輛汽車當地時間
９日晚些時候闖入中國駐三藩市總領事館一棟建築，在接到相關報告後，三藩市警察和消防人員
已抵達現場。福克斯旗下媒體ＫＴＶＵ報道，有消息人士指，當事車輛的司機中了槍，尚不清楚
槍傷是他人所致還是自己所為。報道稱，目擊者表示見到一名流血的男子被抬上救護車後帶離現
場。
　　目前，警方已經封鎖了領事館附近街區，但對於這名駕車男子闖入的動機仍有待調查。
（ｒｙ）

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