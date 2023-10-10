《經濟通通訊社１０日專訊》近期，內地社交平台掀起一陣「赴港開戶熱」，原因是存款高

利率。有社交網站帖文寫：「港元定存年利率高達１０％」，吸引不少來港旅客前往香港本地銀

行排隊開戶。

但官媒《中國證券報》記者調研發現，所謂「超高利率」往往屬銀行吸新客而推出的短期優

惠。不少銀行還設置了階梯利率，導致短期內儲蓄利率較高，長期儲蓄利率實際上不升反降。另

有專家提醒，投資者需警惕匯率風險等，切勿盲目跟風開戶。

據知，隨著赴港開戶人數日趨增多，部分銀行的開戶條件也愈發嚴格。除身份證、港澳通行

證、地址證明、薪資流水外，有可能需要提供５０萬港元以上的現場存款、購買理財證明等。



＊多為吸引新客戶的短期優惠＊



巨豐投顧高級投資顧問楊前進接受採訪時稱，港元與美元掛勾，自從本輪美聯儲加息以來，

香港金融管理局已經多次上調了基准利率，和內地降息環境形成鮮明的對比，因此吸引了大批的

內地投資者。

但現時香港銀行提供的高利率往往是短期優惠。以渣打銀行（香港）為例，該行推出「高息

馬拉松活期存款」活動，宣稱客戶「可享高達６％存款年利率」。具體而言，自開戶日起至優惠

期結束日（２０２４年１月３１日）期間，存款利率呈階段式遞增。而６％的年利率僅在第三階

段、即２０２４年１月２日至２０２４年１月３１日期間才能享有。

業內人士表示，儲戶需注意存儲利率波動風險，部分香港銀行給出的高息存款利率期限較短

，主要是為了吸引新客戶存款，而階梯利率的設置導致短期內儲蓄利率較高，而拉長時間來看，

長期儲蓄利率顯著降低。

此外，多位專家強調了匯率風險，提醒投資者需關注美元對人民幣匯率的變動情況以及美元

貶值情況。隨著美加息周期步入尾聲，高利率環境能否持續有不確定因素，同時從中期來看，人

民幣波動預期也在減弱，赴港定存有匯率風險。此外，投資者也需考慮兩地往返的路費等問題。

（ｒｙ）

