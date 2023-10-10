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AH股新聞

10/10/2023 14:42

【恒大困局】恒大地產等再被強執７億人幣，累計被執行超５３０億

　　《經濟通通訊社１０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，１０月８日，中國恒大（０３３３３）旗
下恒大地產集團有限公司新增８條被執行人信息，執行標的７億餘元（人民幣．下同），被執行
人還包括恒大地產集團重慶有限公司、濟南西業置業有限公司等，涉票據糾紛、金融借款合同糾
紛、建設工程施工合同糾紛，執行法院包括重慶市北碚區人民法院、濟南市中級人民法院等。
　　風險信息顯示，恒大地產集團有限公司存在５２０餘條被執行人信息，被執行總金額超
５３０億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。（ｒｙ）

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