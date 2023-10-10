《經濟通通訊社１０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，１０月８日，中國恒大（０３３３３）旗

下恒大地產集團有限公司新增８條被執行人信息，執行標的７億餘元（人民幣．下同），被執行

人還包括恒大地產集團重慶有限公司、濟南西業置業有限公司等，涉票據糾紛、金融借款合同糾

紛、建設工程施工合同糾紛，執行法院包括重慶市北碚區人民法院、濟南市中級人民法院等。

風險信息顯示，恒大地產集團有限公司存在５２０餘條被執行人信息，被執行總金額超

５３０億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。（ｒｙ）

