《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》報道，泰國總理賽塔將於１０月１６－１９日對中
國進行正式訪問，討論雙邊貿易問題。
泰國政府發言人Ｃｈａｉ Ｗａｃｈａｒｏｎｋｅ在周二的新聞發布會上表示，賽塔訪華期
間，泰國可能會與中國簽署鴨肉和其他禽肉的出口協議，貿易價值至少１０億泰銖（約２﹒１億
港元）。
賽塔剛於本月８日訪港，特首李家超昨天在禮賓府會見賽塔一行人。李家超感謝泰國支持香
港盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ），期望繼續與泰國政府保持緊密關係，
加強經貿合作和人民交流。（ｒｙ）
10/10/2023 15:55
《中國要聞》泰國總理賽塔１０月１６日訪華，料簽２億元貿易協議
《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》報道，泰國總理賽塔將於１０月１６－１９日對中
國進行正式訪問，討論雙邊貿易問題。
泰國政府發言人Ｃｈａｉ Ｗａｃｈａｒｏｎｋｅ在周二的新聞發布會上表示，賽塔訪華期
間，泰國可能會與中國簽署鴨肉和其他禽肉的出口協議，貿易價值至少１０億泰銖（約２﹒１億
港元）。
賽塔剛於本月８日訪港，特首李家超昨天在禮賓府會見賽塔一行人。李家超感謝泰國支持香
港盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ），期望繼續與泰國政府保持緊密關係，
加強經貿合作和人民交流。（ｒｙ）
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