《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》報道，泰國總理賽塔將於１０月１６－１９日對中

國進行正式訪問，討論雙邊貿易問題。

泰國政府發言人Ｃｈａｉ Ｗａｃｈａｒｏｎｋｅ在周二的新聞發布會上表示，賽塔訪華期

間，泰國可能會與中國簽署鴨肉和其他禽肉的出口協議，貿易價值至少１０億泰銖（約２﹒１億

港元）。

賽塔剛於本月８日訪港，特首李家超昨天在禮賓府會見賽塔一行人。李家超感謝泰國支持香

港盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ），期望繼續與泰國政府保持緊密關係，

加強經貿合作和人民交流。（ｒｙ）

