《經濟通通訊社１０日專訊》國務院新聞辦公室今日發布《共建「一帶一路」：構建人類命

運共同體的重大實踐》白皮書。白皮書指出，１０年來，共建「一帶一路」取得顯著成效，開辟

了世界經濟增長的新空間，搭建了國際貿易和投資的新平台，提升了有關國家的發展能力和民生

福祉，為完善全球治理體系拓展了新實踐，為變亂交織的世界帶來更多確定性和穩定性。

白皮書說，在逆全球化思潮不斷湧動的背景下，共建「一帶一路」致力於實現世界的互聯互

通和聯動發展，進一步打通經濟全球化的大動脈，暢通信息流、資金流、技術流、產品流、產業

流、人員流，推動更大範圍、更高水平的國際合作，既做大又分好經濟全球化的“蛋糕”，努力

構建普惠平衡、協調包容、合作共贏、共同繁榮的全球發展格局。

白皮書指出，治理赤字是全球面臨的嚴峻挑戰。共建「一帶一路」堅持真正的多邊主義，踐

行共商共建共享的全球治理觀，堅持對話而不對抗、拆牆而不築牆、融合而不脫勾、包容而不排

他，為國家間交往提供了新的範式，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。



＊共建「一帶一路」面臨困難挑戰，中國將實施更深層次的對外開放＊



白皮書指出，盡管共建「一帶一路」面臨一些困難和挑戰，但只要各國都能從自身長遠利益

出發、從人類整體利益出發，共同管控風險、應對挑戰、推進合作，共建「一帶一路」的未來就

充滿希望。

白皮書說，作為負責任的發展中大國，中國將繼續把共建「一帶一路」作為對外開放和對外

合作的管總規劃，作為中國與世界實現開放共贏路徑的頂層設計，實施更大範圍、更寬領域、更

深層次的對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，建設更高水平開放型經濟

新體制，在開放中實現高質量發展，以中國新發展為世界提供新機遇。（ｃｔ）

