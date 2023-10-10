《經濟通通訊社１０日專訊》美聯儲副主席公開表示「應謹慎評估額外政策收緊程度」，進

一步增強投資者對今年將不會再加息的押注，樂觀情緒推動美股上漲。盡管中東地緣政治衝突日

益加劇，惟新興市場氣氛仍轉佳，滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２４％

，報３１０４﹒３７點，重上三千一，深成指高開０﹒２６％，創業板指高開０﹒３２％，旅遊

餐飲股反彈，煤炭股走低。

高盛在中國股票策略報?中指出，在亞太除日本以外的市場繼續建議超配中國股票，以押注

可能在今年年底前出現的反彈，不過預計Ｈ股將跑贏Ａ股。

碧桂園（０２００７）趁美元債息逾期未還，預告將進行債務重組，公司在公告中表示，希

望尋求整體方案來全面解決當前境外債務風險，已聘請中金和華利安諾基擔任財務顧問，協助評

估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

美國參議院多數黨領袖舒默在與中國國家主席習近平會面後，於記者會上表示，他不認為兩

國的互惠原則仍然存在，美國希望公平和穩定，向習近平提出中國必須結束恫嚇美國企業的政策

，且取消貿易限制及開放中國市場。舒默又指出，在他們表達中國在中東問題立場的不滿後，中

國修改了有關哈馬斯突襲以色列的聲明。

人民銀行進行６７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠３１１０億元。

另外，據《２１世紀經濟報道》指，在人民銀行指導下，中國正在制定一項關於金融領域人

工智能應用風險治理的推薦性行業標準。（ｅｙ）

