《經濟通通訊社１０日專訊》美聯儲官員釋放鴿派言論，對新興市場帶來較佳氣氛，滬深股

市今早高開，惟盤中中字頭股票價格急挫，尤其是基建、工程、建材、軍工類板塊出現顯著跌浪

，金融股亦下跌，拖累滬綜指三千一得而復失，半日跌０﹒５％，報３０８１﹒５２點，深成指

跌０﹒３６％，逼近一萬點邊緣，創業板指跌０﹒２７％。

兩市半日成交４９４９億元（人民幣．下同），較上日（９日）同時段成交增加１﹒４％，

外資繼續流出，陸股通淨流出２５﹒９億元。

碧桂園（０２００７）趁美元債息逾期未還，預告將進行債務重組，公司在公告中表示，希

望尋求整體方案來全面解決當前境外債務風險，已聘請中金和華利安諾基擔任財務顧問，協助評

估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。



＊中字頭捱沽，多股重磅跌停＊



中字頭板塊今早捱沽，尤其是基建、水泥方面的央企顯著挫，中鋼國際

（深：０００９２８）、中工國際（深：００２０５１）、中材國際（滬：６００９７０）跌停

，北方國際（深：００００６５）挫９﹒８％，中國中鐵（滬：６０１３９０）插水８﹒７％，

中國交建（滬：６０１８００）跌９﹒４％，中國中冶（滬：６０１６１８）跌７﹒７％，西部

建設（深：００２３０２）跌７﹒５％，中國建築（滬：６０１６６８）跌４﹒２％。

為緩解部分省市的地方財政壓力，中國近日重啟發行特殊再融資債券，助地方政府置換隱性

債務，預計額度在１萬億元（人民幣．下同）以上。截至目前，已有內蒙古、天津、遼寧、重慶

、雲南、廣西等地共將發行特殊再融資債券約３１６７億元，超過２０２２年全年額度，市場普

遍預計後續還將有其他省份跟進發行。

另外，近日隨著以巴互相開戰，中東地區地緣政治面臨高壓，或將影響中國一帶一路戰略在

當地的推進。

軍工股亦跌，中國船舶（滬：６００１５０）跌２﹒３％，中國重工（滬：６０１９８９）

、中天火箭（深：００３００９）挫２﹒１％，航宇科技（滬：６８８２３９）、恒宇信通

（深：３００９６５）、中船科技（滬：６０００７２）跌２％。



＊金九失色，一線房企銷售斬四成＊



內地房地產市場持續下行，「金九銀十」失色。招商蛇口（深：００１９７９）公告，９月

公司實現簽約銷售面積７６﹒９７萬平方米，同比減少１９﹒１６％，實現簽約銷售金額

２０２﹒４３億元，同比減少４２﹒２４％。招商蛇口價升０﹒７％，報１２﹒０７元。

金地集團（滬：６００３８３）公布９月簽約面積６８﹒６萬平方米，同比下降

３７﹒９９％；實現簽約金額１３１﹒０億元，同比下降４２﹒２７％。金地集團股價跌

１﹒２％，報６﹒５２元。（ｅｙ）

