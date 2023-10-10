《經濟通通訊社１０日專訊》美聯儲官員釋放鴿派言論，對新興市場帶來較佳氣氛，滬深股

市今早高開，惟盤中中字頭股票價格急挫，尤其是基建、工程、建材、軍工類板塊出現顯著跌浪

，金融股亦下跌，拖累滬綜指三千一得而復失，午後市況亦無改善，滬指全日跌０﹒７％，報

３０７５﹒２４點，復市以來兩連跌，深成指跌０﹒５６％，逼近一萬點邊緣，創業板指跌

０﹒５３％。

兩市全日成交７７４７億元（人民幣．下同），和上日成交水平相若，外資假期後繼續流出

，陸股通淨流出５４﹒７１億元，兩日以來累計走資近１３０億元。

美國參議院多數黨領袖舒默在與中國國家主席習近平會面後表示，他不認為兩國的互惠原則

仍然存在，美國希望公平和穩定，提出中國必須結束恫嚇美國企業的政策，且取消貿易限制及開

放中國市場。舒默亦有與中國商務部部長王文濤會面，王文濤重點就美對華出口管制、投資限制

、制裁中國企業、人員往來限制和中國在美投資企業享受公平待遇等問題表達關切。



＊基建股暴跌，特殊再融資債啟動發行＊



中字頭板塊今早捱沽，尤其是基建方面的央企顯著挫，中鋼國際（深：０００９２８）、中

工國際（深：００２０５１）、中材國際（滬：６００９７０）、北方國際

（深：００００６５）跌停，中國交建（滬：６０１８００）跌８﹒５％，中國中鐵

（滬：６０１３９０）插水７﹒８％，中國中冶（滬：６０１６１８）跌７﹒４％，西部建設

（深：００２３０２）跌６﹒９％。

為緩解部分省市的地方財政壓力，中國近日重啟發行特殊再融資債券，助地方政府置換隱性

債務，預計額度１﹒５萬億元。目前已有內蒙古、天津、遼寧、重慶、雲南、廣西等地共將發行

特殊再融資債券約３１６７億元，超過２０２２年全年額度，市場普遍預計後續還將有其他省份

跟進發行。 華福證券固收團隊指，本輪特殊再融資債置換額度或意在救急，優先置換掉一些即

將到期、高息的債務，難以對地方債務問題起到逆轉性作用。

據英國《金融時報》引述兩位知情官員報道，歐盟計劃在本月與美國舉行的峰會上宣布對中

國鋼鐵企業展開反補貼調查。鋼鐵股下跌，柳鋼股份（滬：６０１００３）跌２﹒５％，鴻路鋼

構（深：００２５４１）跌２﹒４％，中信特鋼（深：０００７０８）、新興鑄管

（深：０００７７８）跌２％。



＊龍頭遇難關，內房股偏軟＊



恒大清盤聆訊在即，外界關注後續資產處置，而與此同時碧桂園（０２００７）預告進行債

務重組，希望尋求整體方案來全面解決當前境外債務風險。多家房企９月銷售成績差，內房股走

低，金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒４％，

招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）軟０﹒６％，萬科

Ａ（深：０００００２）跌０﹒５％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌０﹒４％。

美國對三星電子和ＳＫ海力士在華晶片製造工廠提供無限期的出口管制豁免，Ａ場半導體板

塊造好，唯捷創芯（滬：６８８１５３）漲１０﹒４％，芯海科技（滬：６８８５９５）升９％

，力芯微（滬：６８８６０１）、瀾起科技（滬：６８８００８）升５﹒５％，聞泰科技

（滬：６００７４５）升５％，至於國內晶片代工龍頭中芯（滬：６８８９８１）則揚０﹒２％

。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６５７﹒１３ －０﹒７５

上證綜合指數 ３０７５﹒２４ －０﹒７０ ２９３６﹒５３

上證Ａ股指數 ３２２４﹒２６ －０﹒７０

深證成份指數 １００５０﹒０４ －０﹒５６ ４８１０﹒１６

深圳創業板指數 １９８７﹒９４ －０﹒５３

上證Ｂ股指數 ２３２﹒１３ ＋０﹒３１ ０﹒５６

深證Ｂ股指數 １１０２﹒００ －０﹒０８ ０﹒４１

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