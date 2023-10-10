《經濟通通訊社１０日專訊》為緩解部分省市的地方財政壓力，中國近日重啟發行特殊再融

資債券，助地方政府置換隱性債務，預計額度１﹒５萬億元（人民幣．下同）。截至目前，已有

內蒙古、天津、遼寧、重慶、雲南、廣西等地共將發行特殊再融資債券約３１６７億元，超過

２０２２年全年額度，市場普遍預計後續還將有其他省份跟進發行。

內地華福證券固收團隊發表研報，指出發行特殊再融資債券置換隱性債務是中國當局「一攬

子化債」的一部分，但是據測算目前城投市場有息負債規模約５５萬億元，並仍處於增長態勢，

而１﹒５萬億元的置換額度僅佔２﹒７３％，因此本輪置換額度或意在救急，優先置換掉一些即

將到期、高息的債務，而難以對地方債務問題起到逆轉性作用。

報告認為，另外的化債可能方式還包括設立應急流動性金融工具（ＳＰＶ）、優質國企股權

再融資、債務重組展期和區域金融資源合作等。

報告指，「一攬子化債」不意味著監管的放鬆，當局仍將堅決遏制新增隱性債務，防止一邊

化債一邊新增，自２０２１年初開始的這輪城投嚴監管常態在短期內難以改變。報告還指出，今

年直至未來三年均為城投債償還高峰期，今年城投債總償還量近４﹒１萬億元，而未來三年每年

均至少有３萬億元的城投債待償還，地方政府償債壓力較大。（ｅｙ）

