《經濟通通訊社１０日專訊》斯里蘭卡政府於上月底未能與國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）達

成一項工作人員級別協議，無法取得ＩＭＦ發放的下一筆３﹒３３億美元資金，此前據《彭博》

引述消息報道，部分斯里蘭卡官方債權人正推動在沒有中國參與下的債務重組協議。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中方密切關注斯里蘭卡當前面臨的困難和挑

戰，一直在力所能及範圍內為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助。自去年以來，中國相關金融機構

一直同四方就涉華債務問題保持密切溝通，積極開展雙邊磋商，及時向斯里蘭卡出具融資支持文

件，幫助斯里蘭卡順利獲得國際貨幣基金組織貸款。中方金融機構作為觀察員，全程參加債權人

會議，同其他債權人保持友好溝通，分享債務處置進展。９月下旬，中國進出口銀行作為官方債

權人，已同斯里蘭卡就涉華債務處置初步達成一致。

汪文斌表示，中方也高興地看到其他債權人目前正就斯里蘭卡債務處置方案進行討論，中方

將繼續支持本國金融機構同四方積極協商，願同有關國家和國際金融機構一道繼續為斯國應對當

前困難，緩解債務負擔，實現可持續發展發揮積極作用，也呼籲多邊機構和商業債權人共同參與

斯里蘭卡債務重組，公平分擔責任。（ｅｙ）

