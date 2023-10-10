《經濟通通訊社１０日專訊》國家一籃子化解地方政府債務風險方案正加速落地。自內蒙古

９月底宣布發行特殊再融資債券，打響下半年地方政府化債第一槍以來，天津、遼寧、重慶、雲

南、廣西等省市亦陸續宣布重啟特殊再融資債券發行，總規模達３１６７億元（人民幣．下同）

，已超過２０２２年全年發行額度。上述地方的特殊再融資債券發行時間集中在１０月，意味時

隔一年多，特殊再融資債券發行正式在１０月重啟。市場普遍預計，後續還將有其他省份跟進發

行。

特殊再融資債券即用於償還存量債務的再融資債券。中國債券信息網昨日（９日）接連上載

遼寧、重慶、雲南、廣西計劃發行再融資債券的信息披露文件，其中遼寧擬發行８７０﹒４２億

元，雲南擬發行５３３億元，廣西和重慶各擬發行４９８億元和４２１﹒９億元，全部用於償還

存量債務。

２０２０年至２０２２年，內地部分省份已經發行過特殊再融資債券來償還存量債務，其中

就包括了上述的內蒙古、雲南、天津、遼寧、重慶、廣西等六個省市，而過去３年全國地方累計

發行特殊再融資債券規模約１﹒１萬億元。

天風證券首席固收分析師孫彬彬認為，今年特殊再融資債券開始發行，是一籃子化債方案的

明確落地。特殊再融資債券發行或主要集中在１０月、１１月，大致推算今年年內特殊再融資債

券發行總額或在１萬億元左右；明年上半年或還將有零星發行。（ｓｌ）

