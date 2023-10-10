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AH股新聞

10/10/2023 11:53

《中國要聞》公安部：今夏抓獲１﹒７萬電騙犯，緬北移交逾二千人

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國公安部通報，今年６月２５日至９月３０日，公安部「夏
季行動」共破獲刑事案件５６﹒６萬宗，抓獲違法犯罪嫌疑人員９７﹒５萬名，其中電信詐騙犯
罪嫌疑人１﹒７萬名。針對群眾反映強烈的緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪，公安部部署雲南等地
公安機關持續推進打擊行動，與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務合作，目前已有２３１７名
緬北涉詐犯罪嫌疑人移交中國，持續形成有力震懾，堅決遏制電信網絡詐騙案件高發態勢。

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