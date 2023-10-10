《經濟通通訊社１０日專訊》微博暱稱「北極鯰魚」的姓鍾女子因今年初在網上炫富「我家

有９位數（資產）」、「祖父曾公派美國紐約，臉上寫了『感覺貪了』四個字」，引起網民熱議

，其祖父的身份也被挖出是深圳市交通局貨運管理分局前局長鍾庚賜。深圳市紀委隨後介入調查

，至日前公布結果，指鍾庚賜對黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；借機斂財，違規從事

營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。

深圳市紀委指，鍾庚賜嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，並構成嚴重職務違法，依據有關

規定，決定給予其開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。

孫女炫富遭到廣泛關注後，現年７５歲的鍾庚賜曾回應官媒稱，家中有９位數資產的說法不

實，強調自己「老老實實做到退休」。鍾庚賜歷任深圳市原運輸局福田分局副局長、局長；深圳

市原運輸局羅湖分局局長；深圳市原交通局貨運管理分局局長。２００７年１１月退休。

至於網傳鍾庚賜違規開辦金域遠東（陽山）有限公司，市場監管部門調查後證實，該公司董

事長鍾庚賜為１９５８年出生的台灣新竹縣人士，經證照比對與深圳市原交通局貨運管理分局局

長鍾庚賜為同名同姓不同人。（ｓｌ）

