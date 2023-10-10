《經濟通通訊社１０日專訊》中國９月各項經濟數據將自明起陸續公布。中金公司研報指出

，９月出口和投資同比增速在外需、物價、企業基本面等多重因素支撐下可能邊際改善，消費存

在結構調整但總體增速可能大致持平於前月。需求邊際改善帶動工業生產景氣回升，惟增速可能

受高基數影響而有所回落。綜合來看，預計三季度ＧＤＰ同比增速或為４﹒１％，在基數上升背

景下增速較二季度（６﹒３％）有所下降，對應四年複合增速基本持平於二季度。

研報預計，９月出口同比－８﹒２％（８月為－８﹒８％）、進口同比－５％（８月為－

７﹒３％），貿易順差為６８２億美元。９月工業增加值預計同比增長４﹒３％（８月為

４﹒５％），對應四年複合增速為５﹒１％，較８月的４﹒９％改善。此外，消費存在結構調整

，但總體增速可能大致持平於前月，預計約為４﹒５％。



＊９月信貸投放有望同比多增，社融增速或繼續回升＊



研報又指出，９月降準後資金面仍然相對緊張，除去季末因素外，政府債發行加速、銀行信

貸投放回暖也是重要因素。房貸存量利率下調後，居民房貸早償速度或有所降低，房貸淨增額可

能回升；伴隨著政府債發行加速，項目配套貸款投放可能也有所上升。研報預計，１－９月固定

資產投資同比增長３﹒３％（１－８月為３﹒２％），９月新增信貸或達到２﹒８萬億元人民幣

，新增社融或達４﹒１萬億元人民幣，存量社融增速回升至９﹒１％。

能源需求的旺季將至，國內外油氣價格和煤炭價格上漲；地產和化債政策提振內需預期，東

南亞和中東投資支撐鋼材出口，疊加焦煤價格輪番上漲，黑色金屬價格提速，同時有色價格亦受

提振等。ＰＭＩ出廠價蘊含的ＰＰＩ環比漲幅或在０﹒４％，ＰＰＩ同比降幅或從３％收窄至

２﹒４％。臨近傳統旺季豬價保持平穩，但去同期基數高，豬價同比降幅擴大，但雙節提振旅遊

價格，工業消費品亦受ＰＰＩ提振，ＣＰＩ同比或與上月持平於０﹒１％。（ｓｌ）

