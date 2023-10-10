《經濟通通訊社１０日專訊》中國即將公布９月新增貸款、社融等數據，《路透》綜合近

３０家機構預估中值顯示，信貸投放景氣度將延續轉暖態勢，９月以來存量按揭利率的下調，居

民新增中長貸有望回升，預計９月新增人民幣貸款２﹒５萬億元（人民幣．下同），同比

（２﹒４７萬億）幾乎持平，但環比（１﹒３６萬億元）勁增逾八成。而伴隨著政府債發行加速

，項目配套貸款投放可能也有所上升，預計９月新增社會融資規模為３﹒８萬億元，環比

（３﹒１２萬億元）增逾兩成，同比（３５４１１億元）亦略有增長。至於廣義貨幣供應量

（Ｍ２）同比增速則預計較上月略微加快０﹒１個百分點至１０﹒７％，人民幣貸款餘額同比增

速就持平於１１﹒１％。



＊地方債發行節奏趨緩，社融規模料為３﹒８萬億＊



光大證券研報預計，９月新增人民幣貸款２﹒４萬億－２﹒６萬億元。一方面是政策驅動效

果在９月仍有延續，疊加季末考核達標訴求，金融機構信貸投放力度季節性提升；另一方面，經

濟先行指標延續向好表現，宏觀環境轉暖有望帶動市場主體融資需求小幅修復。光大證券又預計

，９月新增社融規模為３﹒７萬億－３﹒８萬億元，當月國債供給顯著放量，地方債發行節奏趨

緩，政府債合計淨融資規模近１萬億元；企業債融層面，信用債利率上行推高融資成本，「債貸

蹺蹺板」效應或有顯現，月內信用債或合計減少４００億左右。此外，９月ＩＰＯ、再融資節奏

放緩，股票融資預估在５００億左右。

中信證券則指出，９月底，半年期票據轉貼現利率升至１﹒６％，為近三個月來新高，側面

印證貸款投放較好；結構上看，企業和居民貸款可能都有一定改善。中信證券認為，９月專項債

發行規模較大，可能撬動配套的基建項目融資。降低存量房貸利率政策在８月３１日宣布、９月

２５日起落地後，９月的居民提前還貸行為可能已經減少。後續居民貸款的改善可能比較可持續

，而企業貸款能否保持較高水平還需要觀察。社融方面，中信證券認為，政府債可能還是最主要

的支撐，預計同比多增４５００億元左右。貸款可能小幅同比多增，其他分項預計保持平穩。

（ｓｌ）

