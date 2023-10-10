《經濟通通訊社１０日專訊》元老級造車新勢力威馬汽車申請破產。全國企業破產重整案件

信息網昨日刊出威馬汽車申請破產審查的信息。

威馬汽車曾是中國汽車產業進入新能源時代後第一批實現量產交付的造車新勢力車企之一，

與蔚來汽車和小鵬汽車並稱「新勢力三巨頭」，２０１９年以全年交付１﹒６９萬輛成為新勢力

車企銷量第二。但隨後威馬不斷「掉隊」，未能與競爭對手一樣成功上市集資，交付量到今年更

跌至零，而去年交付量亦只得不足３萬輛，同期交付量冠亞季軍的哪吒、理想、蔚來分別是

１５﹒２萬輛、１３﹒３萬輛、１２﹒２萬輛。



＊三次衝擊上市失敗，開心汽車一個月前出手擬收購＊



失意期間，威馬汽車並未放棄掙扎求存。面對嚴峻資金壓力，威馬汽車去年第四季開始降低

營運成本－－高級管理層薪酬減半、其他員工工資打七折、暫停發放獎金等，但仍然未能擺脫困

境，工廠停產，各地展廳、門店陸續關門。今年１月１２日，威馬汽車宣布擬通過反向收購港股

上市公司Ａｐｏｌｌｏ出行（００８６０）登陸港交所，涉資２０﹒２億美元，盼藉「借殼」上

市迅速「輸血」，是威馬汽車繼２０２０年擬內地科創板上市失敗、去年轉戰港交所ＩＰＯ受挫

後又一嘗試。同日，威馬汽車行政總裁沈暉在其個人微博分享電影《芙蓉鎮》的片段台詞：「活

下去，像牲口一樣的活下去。」不過，到９月８日，Ａｐｏｌｌｏ出行和威馬汽車各自宣布終止

收購協議，Ａｐｏｌｌｏ方面稱，是考慮到全球市況動盪及地緣政治衝突等商業因素。

峰迴路轉的是，短短幾日後有「白武士」出手。９月１１日，美股上市公司開心汽車宣布，

已與威馬汽車簽署非約束性並購意向書，計劃增發一定數量的新股，並購買威馬汽車股東所持有

的１００％股權。開心汽車在公告中稱，看中威馬汽車的造車能力和生產資質。目前威馬汽車擁

有兩座工業４﹒０標準的智能製造基地，即溫州生產基地、黃岡生產基地。

然而，時隔一個月後，正當業內熱議這種「弱弱組合」能否成功時，威馬汽車突然選擇進入

破產審查程序。（ｓｌ）

