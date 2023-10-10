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AH股新聞

10/10/2023 17:53

《汽車新勢力》威馬汽車：破產預重整獲受理，將引入戰略投資者

　　《經濟通通訊社１０日專訊》全國企業破產重整案件信息網昨日刊出元老級造車新勢力威馬
汽車申請破產審查的信息，引起輿論關注。威馬汽車今日在微博發出「告知函」，指由於公司仍
具有商業價值和挽救價值，且公司治理結構尚完備，具基本自主談判能力，部分債權人也有重整
意願，上海市第三中級人民法院已於本月７日受理其申請的預重整。告知函強調，公司預重整將
引入全力範圍內的戰略投資人，以實現重生。
　　公開資料顯示，預重整是在破產重整的基礎上，對尚有挽救價值的企業的拯救時間放寬到進
入司法程序前，即是在進入司法程序前先與債權人、重整投資人等利害關係人就債務清理、營業
調整、管理層變更等共同擬定重整方案，然後將方案帶入重整程序，交由處理法院審查。
　　告知函指出，公司近年受疫情以及資本市場不景氣、原材料價格大幅波動及獲取經營發展資
金受挫等影響，陷入經營困境，但公司不會躺平，更不會倒下，希望通過調整企業戰略解決財務
債務問題，獲得投資人參與重構和發展等展開積極自救。告知函表示，通過預重整程序，公司將
徹底審視公司的運營和經營模式，全面優化各個部門和業務板塊，以降低成本、提高效率和實現
可持續發展。公司將與債權人、持股人和潛在投資人進行充分溝通和協商，以達成最佳的解決方
案。（ｓｌ）

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