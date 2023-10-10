《經濟通通訊社１０日專訊》國家發改委發布通知，今天２４時起，汽油每噸下調８５元（
人民幣．下同），柴油每噸下調８０元，為國內成品油價格近４個月來首次下調，終止今年６月
２８日以來「六連升」。
按一般家用汽車油箱５０升容量估計，加滿一箱９２號汽油，將少花３﹒５元。據國家發改
委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內（９月２０日－１０月９日）國際油價大幅震蕩。
平均來看，倫敦布倫特、紐約ＷＴＩ油價比上輪調價周期略降０﹒７２％。（ｓｌ）
10/10/2023 17:30
《神州能源》明起汽柴油每噸降價８５元、８０元，近４個月首下調
《經濟通通訊社１０日專訊》國家發改委發布通知，今天２４時起，汽油每噸下調８５元（
人民幣．下同），柴油每噸下調８０元，為國內成品油價格近４個月來首次下調，終止今年６月
２８日以來「六連升」。
按一般家用汽車油箱５０升容量估計，加滿一箱９２號汽油，將少花３﹒５元。據國家發改
委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內（９月２０日－１０月９日）國際油價大幅震蕩。
平均來看，倫敦布倫特、紐約ＷＴＩ油價比上輪調價周期略降０﹒７２％。（ｓｌ）
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