《經濟通通訊社１０日專訊》國家發改委發布通知，今天２４時起，汽油每噸下調８５元（

人民幣．下同），柴油每噸下調８０元，為國內成品油價格近４個月來首次下調，終止今年６月

２８日以來「六連升」。

按一般家用汽車油箱５０升容量估計，加滿一箱９２號汽油，將少花３﹒５元。據國家發改

委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內（９月２０日－１０月９日）國際油價大幅震蕩。

平均來看，倫敦布倫特、紐約ＷＴＩ油價比上輪調價周期略降０﹒７２％。（ｓｌ）

