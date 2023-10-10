《經濟通通訊社１０日專訊》最高人民法院今日發布關於優化法治環境促進民營經濟發展壯

大的指導意見，對相關審判執行工作提出明確要求。其中在依法保護民營企業產權和企業家合法

權益方面，提出要加強對民營經濟主體合法權益的保護，制訂司法解釋加大對民營企業工作人員

腐敗行為懲處和追贓追繳力度；嚴格區分經濟糾紛與違法犯罪，嚴格規範採取刑事強制措施的法

律程序；加強對當事人、案外人合法權益的保護，盡可能減輕追贓追繳財產等司法活動給民營企

業和其他相關案外人的生產經營帶來不利影響，暢通案外人在刑事追贓追繳程序中表達訴求的渠

道等。

意見並特別強調對民營企業和企業家人格權的保護，提出要充分發揮人格權侵害禁令制度功

能，及時制止侵害人格權的違法行為。對於故意誤導公眾、刻意吸引眼球的極端言論行為，利用

互聯網、自媒體、出版物等傳播渠道，對民營企業和企業家進行詆毀、貶損和醜化等侵權行為，

要予以嚴厲打擊，切實營造有利於民營經濟發展的社會輿論環境。



＊推動有效化解民企債務鏈條，規制民間借貸亂象＊



在維護統一公平誠信的市場競爭環境方面，意見強調，要依法保障市場准入的統一，遏制濫

用行政權力排除、限制競爭行為。加強對平台企業壟斷的司法規制，依法打擊虛假宣傳、商業詆

毀等不正當競爭行為。進一步加大知識產權保護力度，激發民營企業和企業家原始創新活力和創

造潛能。針對惡意「維權」侵犯民營企業合法權益、擾亂正常市場秩序行為，以及利用虛假、惡

意訴訟侵害企業和企業家合法權益的行為，要依法予以嚴厲打擊。針對陷入困境的民營企業，意

見要求完善相關重整機制和配套制度，加大挽救力度，推動有效化解民營企業債務鏈條。

此外，在運用法治方式促進民營企業發展和治理方面，意見提出，要有效拓寬中小微民營企

業融資渠道，依法規制民間借貸「砍頭息」、「高息轉本」等亂象，降低民營企業的融資成本。

依法確認民營企業為吸引人才在勞動合同中約定股權激勵、年薪制等條款的法律效力，依法保障

靈活就業和新就業形態勞動者權益，引導民營企業與勞動者構建和諧勞動關係。



＊依法追究「掏空」企業，提高違法犯罪成本＊



意見同時強調要規範股東行為，依法追究控股股東、實際控制人實施關聯交易「掏空」企業

、非經營性佔用企業資金、違規擔保向企業轉嫁風險等濫用支配地位行為的法律責任，以法治手

段破解「代理成本」問題，提高「內部人控制」的違法犯罪成本，維護股東所有權與企業經營權

分離的現代企業管理制度。通過健全國際商事糾紛多元化解決機制，推動最高人民法院國際商事

法庭高質量發展等舉措，為民營企業「走出去」提供強有力的司法保障。（ｓｌ）

