《經濟通通訊社１０日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，自昨
天起，楊長利獲臨時股東大會批准委任為第四屆董事會非執行董事後，於同日召開的第四屆董事
會第一次會議上，他獲委任為董事會董事長及法定代表人，任期自董事會會議通過之日起生效，
至第四屆董事會任期屆滿之日止。（ｗｈ）
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10/10/2023 07:53
《國企紅籌》中廣核電力（０１８１６）委非執董楊長利任董事長
《經濟通通訊社１０日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，自昨
天起，楊長利獲臨時股東大會批准委任為第四屆董事會非執行董事後，於同日召開的第四屆董事
會第一次會議上，他獲委任為董事會董事長及法定代表人，任期自董事會會議通過之日起生效，
至第四屆董事會任期屆滿之日止。（ｗｈ）
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