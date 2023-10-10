  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/10/2023 07:53

《國企紅籌》中廣核電力（０１８１６）委非執董楊長利任董事長

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，自昨
天起，楊長利獲臨時股東大會批准委任為第四屆董事會非執行董事後，於同日召開的第四屆董事
會第一次會議上，他獲委任為董事會董事長及法定代表人，任期自董事會會議通過之日起生效，
至第四屆董事會任期屆滿之日止。（ｗｈ）

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

上一篇新聞︰10/10/2023 07:53  【企業盈警】中遠海控（０１９１９）料首三季純利跌７７％

其他AH股新聞
More

10/10/2023 07:53  《國企紅籌》昊海生物科技（０６８２６）３５０２萬人幣回購Ａ股

10/10/2023 07:53  《國企紅籌》中國銀河（６８８１）第三季２０億人幣債轉２億Ａ股

10/10/2023 07:53  民生銀行（０１９８８）獲法院判武漢中央需還逾３０億人幣連息

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金