《經濟通通訊社１０日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，自昨

天起，楊長利獲臨時股東大會批准委任為第四屆董事會非執行董事後，於同日召開的第四屆董事

會第一次會議上，他獲委任為董事會董事長及法定代表人，任期自董事會會議通過之日起生效，

至第四屆董事會任期屆滿之日止。（ｗｈ）

