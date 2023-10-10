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AH股新聞

10/10/2023 07:53

《國企紅籌》中國銀河（６８８１）第三季２０億人幣債轉２億Ａ股

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，於７月
１日至９月３０日第三季，共有約１９﹒９億元（人民幣．下同）的中銀轉債轉為約２﹒０５億
股Ａ股。
　　該集團指，截至９月３０日，累計共有約４０﹒７億元中銀轉債轉為約４﹒１５億股Ａ股，
佔中銀轉債轉股前約４％。而尚未轉股的中銀轉債金額約３７﹒３億元，佔中銀轉債發行總額的
４７﹒７８２６％。（ｗｈ）

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