《經濟通通訊社１０日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，於７月

１日至９月３０日第三季，共有約１９﹒９億元（人民幣．下同）的中銀轉債轉為約２﹒０５億

股Ａ股。

該集團指，截至９月３０日，累計共有約４０﹒７億元中銀轉債轉為約４﹒１５億股Ａ股，

佔中銀轉債轉股前約４％。而尚未轉股的中銀轉債金額約３７﹒３億元，佔中銀轉債發行總額的

４７﹒７８２６％。（ｗｈ）

