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AH股新聞

10/10/2023 07:53

《國企紅籌》昊海生物科技（０６８２６）３５０２萬人幣回購Ａ股

　　《經濟通通訊社１０日專訊》昊海生物科技（０６８２６）（滬：６８８３６６）公布，截
至９月３０日，斥約３５０２萬元（人民幣．下同）累計回購約３１﹒２萬股Ａ股，佔
０﹒１８％。
　　該集團指，回購Ａ股的每股最高成交價１１３﹒５元，最低成交價為１１０﹒７１元。
（ｗｈ）

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