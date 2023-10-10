《經濟通通訊社１０日專訊》昊海生物科技（０６８２６）（滬：６８８３６６）公布，截
至９月３０日，斥約３５０２萬元（人民幣．下同）累計回購約３１﹒２萬股Ａ股，佔
０﹒１８％。
該集團指，回購Ａ股的每股最高成交價１１３﹒５元，最低成交價為１１０﹒７１元。
（ｗｈ）
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
10/10/2023 07:53
《國企紅籌》昊海生物科技（０６８２６）３５０２萬人幣回購Ａ股
《經濟通通訊社１０日專訊》昊海生物科技（０６８２６）（滬：６８８３６６）公布，截
至９月３０日，斥約３５０２萬元（人民幣．下同）累計回購約３１﹒２萬股Ａ股，佔
０﹒１８％。
該集團指，回購Ａ股的每股最高成交價１１３﹒５元，最低成交價為１１０﹒７１元。
（ｗｈ）
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
下一篇新聞︰10/10/2023 07:53 《國企紅籌》中國銀河（６８８１）第三季２０億人幣債轉２億Ａ股
10/10/2023 07:53 民生銀行（０１９８８）獲法院判武漢中央需還逾３０億人幣連息
10/10/2023 07:53 【企業盈警】中遠海控（０１９１９）料首三季純利跌７７％
10/10/2023 07:53 《國企紅籌》中廣核電力（０１８１６）委非執董楊長利任董事長
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰