《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家金融監管總局日前向各地監管局、各

類金融機構下發了《關於金融支持恢復和擴大消費的通知》，要求深化對金融本質和規律的認識

，引導各類金融機構深耕消費金融細分市場，開發多元消費場景，提升零售服務質量，滿足居民

合理消費信貸需求，通過差異化的金融服務更好地為實體經濟服務。



＊降低新能源汽車消費者在購置、使用和保有環節的成本＊



《通知》涵蓋７方面共１９條，包括加大重點領域支持力度、支持擴大汽車消費、加大新型

消費和服務消費金融支持、降低消費金融成本、強化保險保障服務、切實保護消費者合法權益。

加強民營企業及小微企業金融服務；做好交通物流領域金融支持與服務。

支持擴大汽車消費包括優化汽車貸款政策、簡化汽車貸款流程、豐富汽車金融產品供給、加

大新能源汽車支持力度四方面。

其中，優化汽車貸款政策方面提出要在依法合規、風險可控前提下，適當放寬汽車消費信貸

申請條件，降低汽車貸款首付比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。加

大新能源汽車支持力度方面提出，要助力新能源汽車推廣應用，滿足居民新能源汽車金融服務需

求，開發設計符合新能源汽車特點的專屬金融產品和服務，降低新能源汽車消費者在購置、使用

和保有環節的成本，提升新能源汽車金融服務可得性。在新能源配套設施建設方面給予信貸支持

，助力新能源汽車下鄉。



＊規範金融服務收費、合理確定利率水平＊



降低消費金融成本包括規範金融服務收費、合理確定利率水平、加強金融數字化建設三方面

。

規範金融服務收費方面提出，要按照合規收費、以質定價、公開透明和減費讓利的原則，嚴

格規範金融服務收費，不得就未給客戶提供實質性服務、未給客戶帶來實質性收益、未給客戶提

升實質性效率的產品和服務收取費用，不得違規向客戶轉嫁應由金融機構承擔的成本。堅持「品

牌隔離」，在合同中明確禁止第三方機構以金融機構名義「搭車收費」。

合理確定利率水平方面，當局提出要完善風險定價機制，提升管理水平，通過內部挖潛，努

力降低管理成本、獲客成本和風險成本，最大限度降低利費水平，清晰披露貸款利率和收費標準

。嚴禁通過高息高返擴展業務，嚴禁通過向客戶轉嫁返佣成本提高利費水平。加強汽車經銷商行

為管理，合法合理確定佣金水平。

