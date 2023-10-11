《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李強１０月１０日主持召開國

務院常務會議。會議強調，加強低收入人口動態監測，更加精準、及時、有效做好社會救助工作

，切實做好受災等困難群眾兜底保障，按時足額發放各類救助金、保障金，保障好困難群眾的基

本生活，確保安全溫暖過冬。



＊因地制宜發展老年助餐服務＊



會議指出，要把發展老年助餐服務作為為民辦實事重要內容，緊密結合各地實際，積極穩妥

、因地制宜發展老年助餐服務，採取傾斜性措施支持農村地區擴大服務供給。各相關部門要密切

協同配合，形成工作合力，確保取得實效。



＊推動專利轉化運用＊



會議強調，推動專利轉化運用，充分挖掘專利價值，大力發展專利密集型產業，是推動高質

量發展的一項戰略任務。要從提升專利成果質量和加強政策激勵兩方面發力，更加注重從現實需

求中凝練科研問題並進行攻關，建立健全有利於專利成果轉化運用的制度安排和激勵政策，著力

打通專利轉化運用的關鍵堵點，進一步優化市場服務、培育良好生態，加快創新成果向現實生產

力轉化。

會議審議通過《關於加強低收入人口動態監測做好分層分類社會救助工作的意見》、《積極

發展老年助餐服務行動方案》和《專利轉化運用專項行動方案（２０２３－２０２５年）》。

