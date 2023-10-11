《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》二十屆中央第二輪巡視將對科學技術部、

工業和信息化部、國務院國資委、國家煙草專賣局、東風汽車集團、華潤集團等３１家單位黨委

（黨組）開展常規巡視。對國家鐵路局黨組、中國國家鐵路集團有限公司黨組開展巡視「回頭看

」。

中央巡視工作領導小組組長李希指出，深入查找重大風險隱患，督促被巡視黨組織有效防範

化解風險，層層築牢安全防線。著力加強對「一把手」的監督，通過抓好「關鍵少數」帶動「絕

大多數」。

第二輪巡視對象名單：

科學技術部

工業和信息化部

國務院國有資產監督管理委員會

國家國防科技工業局

國家煙草專賣局

中國第一汽車集團有限公司

東風汽車集團有限公司

中國一重集團有限公司

中國機械工業集團有限公司

哈爾濱電氣集團有限公司

中國東方電氣集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國礦產資源集團有限公司

中國鋁業集團有限公司

中國遠洋海運集團有限公司

中國航空集團有限公司

中國東方航空集團有限公司

中國南方航空集團有限公司

中國五礦集團有限公司

中國通用技術（集團）控股有限責任公司

中國建築集團有限公司

中國南水北調集團有限公司

國家開發投資集團有限公司

招商局集團有限公司

華潤（集團）有限公司

中國旅遊集團有限公司

中國商用飛機有限責任公司

中國郵政集團有限公司

中國出版集團有限公司

紫荊文化集團有限公司

