《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》仲量聯行發布《２０２３北京辦公樓市場

白皮書》。《白皮書》顯示，目前北京辦公樓租賃市場仍面臨供需兩端壓力。截至２０２３年上

半年，北京辦公樓成交租金已落至７年來最低水位區間，但從全國範圍來看，北京仍是辦公樓租

金水平最高的城市。

《白皮書》指出，自２０１９年轉入下行周期後，北京甲級辦公樓市場租金降幅為７５元╱

平方米╱月，高於非甲級辦公樓５０元╱平方米╱月的降幅。不過，２０２３年上半年，甲級項

目平均成交面積與疫情前相比降低了２３％，而非甲級項目平均成交面積則下降了４５％。

從行業租金承付力來看，截至２０２３年上半年，北京寫字樓所有行業的成交租金均落至７

年來最低水位區間。疫情前，大部分行業成交單價集中在３０５－３９５元╱平方米╱月的區間

，而目前則回落至２１１－３１６元╱平方米╱月。即便是「最不差錢」的金融行業，當前的平

均成交租金也回落至３５５元╱平方米╱月，而疫情前則高達４２９元╱平方米╱月。



＊預計租金會在１﹒５年至２年內觸底＊



《白皮書》稱，北京辦公樓市場處於緩慢轉型階段。過去７年，金融、科技互聯網、專業服

務三個行業每年產生的租賃費用，超過其他所有行業之和。目前，這一結構正在發生變化。

仲量聯行中國區首席戰略官張瑩表示，北京市場已從新興市場發展為與全球主要城市比肩的

成熟市場，當前的市場環境正處於轉型階段，預計短期內市場將溫和復蘇。預計租金會在１﹒５

年至２年內觸底，並在之後以更溫和、漸進式的步調達成新的市場均衡。

張瑩表示，從產業結構看，北京是全國第三產業佔比最高的城市，達到８３﹒８％，辦公樓

宇是經濟活動的重要承載地，北京辦公樓市場迎來復蘇具有多重有利條件。

仲量聯行華北區研究部負責人米陽表示，目前，北京市場已走完初步發展階段和快速增長階

段，開始步入成熟階段。三季度，隨著政策效應不斷累積，中國經濟整體向好，主要經濟指標呈

邊際改善態勢。北京辦公樓租賃市場也面臨結構重塑和重新平衡。

