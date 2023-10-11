《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上交所副總經理董國群今日在「２０２３
科創大會」主論壇上表示，上交所正按照中證監部署，統籌推進融資端、投資端、交易端改革，
充分發揮資本市場對接產業、資本的「紐帶」作用以及「晴雨表」功能，不斷提升支持高水平科
技自立自強的能級。
具體落實方面，一是強化硬科技企業精準培育，加大科創企業制度供給；二是豐富投資端產
品供給，增強中長期資金吸引力；三是優化完善交易制度，提升交易便利性和通暢性。
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11/10/2023 13:58
《駐滬專電》上交所董國群：加大制度供給，增強中長期資金吸引力
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上交所副總經理董國群今日在「２０２３
科創大會」主論壇上表示，上交所正按照中證監部署，統籌推進融資端、投資端、交易端改革，
充分發揮資本市場對接產業、資本的「紐帶」作用以及「晴雨表」功能，不斷提升支持高水平科
技自立自強的能級。
具體落實方面，一是強化硬科技企業精準培育，加大科創企業制度供給；二是豐富投資端產
品供給，增強中長期資金吸引力；三是優化完善交易制度，提升交易便利性和通暢性。
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