《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海今日啟動年內第三批集中供地首輪的

出讓活動，首日共出讓５幅地塊，最終成交總金額約１５８﹒７億元（人民幣．下同）。其中２

幅地塊以底價成交，分別被建發（滬：６００１５３）和長三角投資集團摘得。另外３幅地塊全

部觸頂，以１０％溢價成交，買家分別為保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口

（深：００１９７９）、象嶼地產。

根據安排，本輪土拍將於１０月１１日和１２日兩日完成出讓，地塊總出讓面積約

５０﹒１４萬平方米，起始總價約１８４﹒６億元。從此前報名情況來看，本輪上海土拍競拍企

業均為央國企。

底價成交地塊方面，長三角投資以２９﹒６４億元拿下青浦區金澤鎮西岑社區商住辦綜合用

地。另一幅零溢價成交地塊為金山區金山新城地塊，建發以２２﹒８１億元摘得。

三幅溢價出讓的地塊包括保利發展以１５﹒４６億元奪得靜安區中興社區地塊，這是本輪供

地中唯一的內環內地塊，體量僅７６１６平方米是一幅小型商住地塊。

此外，招商蛇口以７３﹒８６億元摘得浦東新區三林環外區域；象嶼地產以１６﹒９億摘得

奉賢區奉賢新城地塊。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，從今天土拍參與者看出，均為央、國企，民企未見身

影。從這點也看出民企資金壓力不小。儘管一線城市政策已經轉向放鬆，但一個月以來政策效應

快消耗殆盡，市場情緒和預期並沒有得到扭轉。所以也只有實力較強的國央企參與其中。

