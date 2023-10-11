《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



降低民企融資成本，加強合法權益保護

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最高人民法院１０日發布《關於優化法治環境，促進民營經濟發展壯大的指導意見》並提出，要

依法規制民間借貸「砍頭息」「高息轉本」等亂象，降低民營企業融資成本；加強對平台企業壟

斷的司法規制，依法打擊虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為。



推動改革深化提升，國資央企透露新舉措

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國資委日前對新一輪國企改革深化提升行動進行部署。按照計劃，實施方案和工作台賬的制定工

作將在１０月底前收尾。目前中國聯通、中煤集團、華潤集團等多家央企積極謀劃新一輪改革，

多地也提出了一系列特色鮮明的改革舉措。



十年實踐成果豐碩，有力促進全球開放合作

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國務院新聞辦公室１０日發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書。

白皮書介紹了共建「一帶一路」倡議提出１０年來的豐碩成果，闡明中國推動共建「一帶一路」

高質量發展、同各國一道攜手構建人類命運共同體的決心和行動。





《上海證券報》



資本市場助力科技創新的動能扎實提升

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全面註冊制落地已有半年。半年來，Ａ股共新上市企業１８８家，以高端製造、信息技術、生物

醫藥為代表的高科技板塊，無論是新股數量還是融資規模都排名居前。



共建「一帶一路」十周年

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今年是共建「一帶一路」倡議提出十周年。國新辦１０日發布《共建「一帶一路」：構建人類命

運共同體的重大實踐》白皮書。下一步，發改委、商務部等將進一步提升中歐班列運輸效率，激

發各方參與共建「一帶一路」的積極性，提升貿易投資等各個領域的合作水平。



三部門發布金融消費者權益保護典型案例

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國家金融監督管理總局１０日聯合中國人民銀行、中國證監會發布了２８個金融消費者權益保護

典型案例，覆蓋銀行、證券、保險、支付等領域。





《證券時報》



《共建「一帶一路」》白皮書發布

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為介紹共建「一帶一路」１０年來取得的成果，進一步增進國際社會的認識理解，國務院新聞辦

公室１０日發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書。



最高法發布指導意見依法保護民營企業和企業家合法權益

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最高人民法院１０日發布《關於優化民營經濟法治環境，促進民營經濟發展壯大的指導意見》強

調，有效拓寬中小微民營企業融資渠道，依法規制民間借貸「砍頭息」「高息轉本」等亂象。



上市公司和擬上市企業須強化內控建設

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為推動上市公司和擬上市企業進一步加強內部控制，開展內部控制評價，實施財務報告內部控制

審計，財政部會同中證監日前起草了《關於強化上市公司及擬上市企業內部控制建設，推進內部

控制評價和審計的通知（徵求意見稿）》並公開徵求意見。（ｌｃ）

