《鍾之日記》１０月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



滬深股市今日炒起醫藥及晶片等主題，惟能源、軍工板塊跌幅顯著，市況好淡爭持。滬綜指

全日升幅收窄至０﹒１２％，報３０７８﹒９６點，中斷連續兩日下跌趨勢，深成指升

０﹒３５％，創業板指漲０﹒８％。

資金入市炒主題，兩市全日成交推高至８３８８億元人民幣，按日增８﹒３％。陸股通截至

半日收市還有約３７億元流入，惟午後外資急撤，全日淨流出３﹒９億元人民幣，復市以來連續

第三個交易日面對外資沽壓。



＊恒指萬八站不穩＊



美聯儲多名官員本周密集發表鴿派言論，推高了市場對利率將再次按兵不動的押注，推動美

股收高、美國國債孳息率下降，美股上升。

港股造好，恒指一度重上１８０００關，可惜得而復失，收報１７８９３，升２２８點或升

１﹒３％，主板成交近８８８億元。國企指數報６１３２，升８０點或升１﹒３％。恒生科技指

數報３９５２，升７７點或升２％。



＊車貸也能加槓桿，汽車股走高＊



國家金融監管總局日前向各地監管局和各類金融機構下發了《關於金融支持恢復和擴大消費

的通知》，涵蓋７方面共１９條，其中支持擴大汽車消費為政策亮點，要求適當放寬汽車消費信

貸申請條件，降低汽車貸款首付比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。

新政還加大新能源汽車支持力度，要求開發設計符合新能源汽車特點的專屬金融產品和服務，降

低新能源汽車消費者在購置、使用和保有環節的成本，提升新能源汽車金融服務可得性。在新能

源配套設施建設方面給予信貸支持，助力新能源汽車下鄉。

除了政策鼓勵大家先花未來錢買車消費之外，中國汽車工業協會發布的數據也造好，９月新

能源汽車產銷分別完成８７﹒９萬輛和９０﹒４萬輛，同比分別增長１６﹒１％和２７﹒７％，

市場佔有率達到３１﹒６％。

汽車股表現上升，蔚來（０９８６６）升５﹒６％，理想汽車（０２０１５）升３﹒５％，

小鵬汽車（０９８６８）升２﹒７％，比亞迪（０１２１１）揚１﹒９％，廣汽集團

（０２２３８）價升０﹒５％。





＊內地高科技有突破，中芯舉杯慶祝＊



中國近日接連獲得高科技突破，清華大學集成電路學院教授吳華強、副教授高濱團隊研制出

全球首顆憶阻器存算一體芯片，該款晶片實現片上學習的能耗僅為先進工藝下專用集成電路系統

的３％，同時有望實現７５倍的能效提升，具有滿足人工智能時代高算力需求的應用潛力。相關

成果發表於最新一期《科學》（Ｓｃｉｅｎｃｅ）。

此外，國際知名學術期刊《物理評論快報》發表，中國科研人員成功建構２５５個光子的量

子計算原型機「九章三號」，再度刷新光量子資訊的技術水平，和量子計算的世界紀錄。研究團

隊表示，期待這次突破能激發科學界更多關於經典算法模擬的研究，解決各種科學和工程挑戰，

加快實現通用型量子計算機。未來的通用型量子計算機可望在密碼破譯、天氣預報、材料設計等

領域發揮作用。

滬深科技股今日已表現興奮，半導體板塊上揚領升指數，內地晶片代工龍頭中芯國際

（００９８１）（滬：６８８９８１）ＡＨ股齊升逾６％，Ｈ股最高價報２１﹒６５元，創１個

月新高，收報２１元。同業華虹半導體（０１３４７）亦抽升６％，晶門（０２８７８）漲９％

。

事實上，中芯國際遭美國列入黑名單後，其在美國市場仍錄得破紀錄收入，去年獲得破紀錄

的１５億美元收入，約佔公司總收入約兩成。最新財務報告顯示，今年上半年美國市場錄得

５﹒６億美元收入，對公司的貢獻略減至１８％。



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