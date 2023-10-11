《經濟通通訊社１１日專訊》國務院國資委１０日召開中央企業經濟運行情況通報會。會議

要求，中央企業要全力做好能源電力保供，積極備戰迎峰度冬，加大煤炭增產增供力度，提前做

好發電設備維護和電煤庫存管理，加強電網線路檢修，全力保障用電用能需求。

同時，中央企業要扎實開展清欠行動，帶頭償還拖欠其他企業帳款，嚴防農民工工資拖欠問

題。抓實抓細安全生產，嚴格落實安全生產責任制，加大安全檢查、隱患排除，堅決防範遏制重

特大事故發生。（ｒｙ）

