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AH股新聞

11/10/2023 14:16

《中國要聞》國資委：扎實開展清欠行動，央企要帶頭償還拖欠帳款

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國務院國資委１０日召開中央企業經濟運行情況通報會。會議
要求，中央企業要全力做好能源電力保供，積極備戰迎峰度冬，加大煤炭增產增供力度，提前做
好發電設備維護和電煤庫存管理，加強電網線路檢修，全力保障用電用能需求。
　　同時，中央企業要扎實開展清欠行動，帶頭償還拖欠其他企業帳款，嚴防農民工工資拖欠問
題。抓實抓細安全生產，嚴格落實安全生產責任制，加大安全檢查、隱患排除，堅決防範遏制重
特大事故發生。（ｒｙ）

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