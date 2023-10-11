《經濟通通訊社１１日專訊》當局出招撐消費，滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指

）高開，報３０８５﹒７點，深成指高開０﹒３８％，創業板指高開０﹒６３％，醫藥、保險、

汽車股造好，旅遊股走低。

國家金融監管總局日前向各地監管局、各類金融機構下發了《關於金融支持恢復和擴大消費

的通知》，涵蓋７方面共１９條，包括加大重點領域支持力度、支持擴大汽車消費、加大新型消

費和服務消費金融支持、降低消費金融成本、強化保險保障服務、切實保護消費者合法權益。加

強民營企業及小微企業金融服務；做好交通物流領域金融支持與服務。

支持擴大汽車消費為該通知的亮點，當中包括優化汽車貸款政策、簡化汽車貸款流程、豐富

汽車金融產品供給、加大新能源汽車支持力度四方面，新規要求適當放寬汽車消費信貸申請條件

，降低汽車貸款首付比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。

人民銀行今日進行１０２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠３１５０億元，連

續３天收水共９２５０億元。

此外，為實現全年經濟增長５％的目標，外媒報道指中國政府正考慮額外發行萬億國債，用

於水利項目等基建支出。

中國社會科學院房地產金融中心主任尹中立發表文章，建議中國住建部門取消新房限價政策

。他指新房限價導致一些熱點城市出現新房價格大幅度低於二手房價格的現象，有些熱點樓盤的

每平方米銷售價格比周邊二手房價格低數萬元，引發了短期的套利資本進入，結果有關政策沒有

能夠讓真正需要購置住房的老百姓受益。（ｅｙ）

