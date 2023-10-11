《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股今日炒起醫藥及晶片等主題，外資恢復流入，惟能源、軍

工板塊跌幅顯著，滬綜指半日升幅收窄至０﹒１９％，報３０８１﹒２２點，深成指升

０﹒７４％，創業板指漲１﹒２％。兩市半日成交５３０６億元（人民幣．下同），較上日同時

段成交增加７﹒２％，陸股通淨流入３６﹒６億元。

為實現全年經濟增長５％的目標，外媒報道指中國政府正考慮額外發行萬億國債，用於水利

項目等基建支出，並計劃將赤字率上調。



＊藥股跑出資金起舞＊



Ａ場醫藥板塊今早開市即跑出，百花醫藥（滬：６００７２１）、奧翔藥業

（滬：６０３２２９）、華森製藥（深：００２９０７）、東亞藥業（滬：６０５１７７）等升

一成漲停；減肥藥賽道落鑊，科源製藥（深：３０１２８１）飆２０％漲停，聖諾生物

（滬：６８８１１７）升７﹒６％，昊帆生物（深：３０１３９３）升６﹒５％，諾泰生物

（滬：６８８０７６）升４﹒７％。



＊股民追趕高科技，涉獵量子計算＊



內媒報道，中國科大等研究團隊成功構建了２５５個光子的量子計算原型機「九章三號」，

針對特定問題的求解能力已比經典的超級計算機快１０００萬億倍，再度刷新了光量子信息的技

術水平和量子計算優越性的世界紀錄。研究團隊表示，期待這次突破能激發科學界更多關於經典

算法模擬的研究，解決各種科學和工程挑戰，加快實現通用型量子計算機。未來的通用型量子計

算機可望在密碼破譯、天氣預報、材料設計等領域發揮作用。

在光量子計算領域的重大突破，令市場振奮，盛路通信（深：００２４４６）漲停，科大訊

飛（深：００２２３０）飆８％，科大國創（深：３００５２０）漲５﹒９％，國盾量子

（滬：６８８０２７）升５﹒３％，福晶科技（深：００２２２２）跟漲３﹒８％，久之洋

（深：３００５１６）升３﹒４％。（ｅｙ）

