《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市今日炒起醫藥及晶片等主題，惟能源、軍工板塊跌幅

顯著，市況好淡爭持。滬綜指全日升幅收窄至０﹒１２％，報３０７８﹒９６點，中斷連續兩日

下跌趨勢，深成指升０﹒３５％，創業板指漲０﹒８％。

資金入市炒主題，兩市全日成交推高至８３８８億元（人民幣．下同），按日增８﹒３％。

陸股通截至半日收市還有約３７億元流入，惟午後外資急撤，全日淨流出３﹒９億元，復市以來

連續第三個交易日面對外資沽壓。

國家金融監管總局日前向各地監管局、各類金融機構下發了《關於金融支持恢復和擴大消費

的通知》，涵蓋７方面共１９條，其中支持擴大汽車消費為政策亮點，要求適當放寬汽車消費信

貸申請條件，降低汽車貸款首付比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。



＊軍工股捱沽，油股亦見壓力＊



軍工股午後跌幅居前，中航重機（滬：６００７６５）跌停，航宇科技

（滬：６８８２３９）挫６﹒１％，華秦科技（滬：６８８２８１）跌４﹒３％，中航沈飛

（滬：６００７６０）走低３﹒４％，航亞科技（滬：６８８５１０）跌３﹒３％，中船防務

（滬：６００６８５）跌２﹒３％，中國船舶（滬：６００１５０）軟０﹒９％。

國家發改委宣布自今天起，汽油每噸下調８５元，柴油每噸下調８０元，為國內成品油價格

近４個月來首次下調，終止今年６月２８日以來「六連升」。中國石化（滬：６０００２８）股

價挫２﹒２％，中國石油（滬：６０１８５７）跌１﹒７％，惟中國海油（滬：６００９３８）

升０﹒５％。



＊資金找主題，醫藥股領漲＊



Ａ場醫藥板塊今早開市即跑出，奧翔藥業（滬：６０３２２９）、華森製藥

（深：００２９０７）、東亞藥業（滬：６０５１７７）等升一成漲停；減肥藥賽道落鑊，科源

製藥（深：３０１２８１）飆２０％漲停，百花醫藥（滬：６００７２１）升１０％漲停，聖諾

生物（滬：６８８１１７）升６﹒１％，昊帆生物（深：３０１３９３）升４﹒７％，諾泰生物

（滬：６８８０７６）升２﹒７％。

內媒報道，中國科大等研究團隊成功構建了２５５個光子的量子計算原型機「九章三號」，

針對特定問題的求解能力已比經典的超級計算機快１０００萬億倍，再度刷新了光量子信息的技

術水平和量子計算優越性的世界紀錄。概念有炒作，盛路通信（深：００２４４６）漲７﹒４％

，科大訊飛（深：００２２３０）飆７﹒４％，科大國創（深：３００５２０）漲５﹒６％，國

盾量子（滬：６８８０２７）升５％，福晶科技（深：００２２２２）跟漲３﹒６％，久之洋

（深：３００５１６）升２﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３６６７﹒５５ ＋０﹒２８

上證綜合指數 ３０７８﹒９６ ＋０﹒１２ ３２６５﹒６２

上證Ａ股指數 ３２２８﹒１６ ＋０﹒１２

深證成份指數 １００８４﹒８９ ＋０﹒３５ ５１２１﹒７３

深圳創業板指數 ２００３﹒９０ ＋０﹒８０

上證Ｂ股指數 ２３２﹒８７ ＋０﹒３２ ０﹒７４

深證Ｂ股指數 １０９４﹒９２ －０﹒６４ ０﹒４８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

