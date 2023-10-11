《經濟通通訊社１１日專訊》盡管內地多市密集放寬限購令及實施認房不認貸，但在中秋、

國慶雙節長假期間內地樓市仍然叫好不叫座，行情冷淡，熱點城市的簽約數量在假期大幅下調，

例如北京在長假前７天新建住宅網簽１１６套，二手房網簽２７套，均是２００９年來的歷史最

低值。有業界人士表示，不少開發商低價促銷，但「看的比買的多」，就算是有打算買樓的人士

亦不急於交定金，或認為後續房價可能還會下跌，所以比較猶豫。

中國社會科學院房地產金融中心主任尹中立發表文章，建議中國住建部門取消新房限價政策

。他指新房限價導致一些熱點城市出現新房價格大幅度低於二手房價格的現象，有些熱點樓盤的

每平方米銷售價格比周邊二手房價格低數萬元，引發了短期的套利資本進入，結果有關政策沒有

能夠讓真正需要購置住房的老百姓受益。

尹中立又表示，主要核心城市的房地產市場格局是二手房交易量已經超過新房，新房價格已

經難以左右市場趨勢，所以對新房限價已經沒有作用，也都阻止不了二手房市場的趨勢；反而取

消商品住房限價政策有利於構建新發展格局，有利於暢通國內經濟循環，也是中國經濟高質量發

展的需要。（ｅｙ）

