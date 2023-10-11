《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲總理阿爾巴尼斯上周六（７日）與中國總理李強在印尼出

席東盟系列峰會期間舉行會晤，並確認將在今年較晚時將訪問中國，此行將是澳洲總理自

２０１６年以來首次訪華。而就在阿爾巴尼斯確認訪華行程之後，他於１１日公布，此前在中國

被拘留長達三年的華裔澳籍記者成蕾已返回墨爾本，與她兩個孩子團聚。

不過阿爾巴尼斯此前曾明確表示，兩國元首訪問、接觸和對話不應該是交易性的，中國釋放

成蕾不會成為他訪問北京的條件。而事實上自今年８月開始，中澳關係有所緩和，例如中國取消

了疫情期間對澳洲的旅遊禁令，及取消了對部分澳洲產品的關稅等。

在新型冠狀病毒疫情期間，澳洲發起對病毒源頭的獨立調查，自此中澳關係急轉直下，中國

政府自２０２０年５月起對澳洲實施單方面貿易制裁，又呼籲中國公民不要前往澳洲旅遊及留學

，並在同年８月以間諜罪名拘留成蕾，不過中國政府不承認這些針對澳洲的行為和中澳關係有關

。

成蕾現年４８歲，出生於中國湖南省，１０歲跟隨父母定居澳洲，大學畢業後在澳洲金融界

工作數年，便於２００２年加入中央電視台擔任英文主持，翌年起至２０１２年於美國消費者新

聞與商業頻道出任駐華記者，２０１６年回到中國環球電視網主持報道財經新聞節目，直至被中

國當局拘捕。中國外交部曾表示，成蕾因「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」，被採取強

制措施。（ｅｙ）

