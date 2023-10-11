《經濟通通訊社１１日專訊》山西省政協經濟委員會原主任朱曉明嚴重違紀違法問題，經山

西省紀委監委立案審查調查，包括與不法商人結成利益共同體，大搞權錢交易，利用職務便利為

他人在工程承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物；挪用公款，數額巨大；濫用職權

，致使國家利益遭受特別重大損失等。山西省紀委監委指，朱曉明的行為構成嚴重職務違法並涉

嫌受賄、挪用公款和國有公司人員濫用職權犯罪，決定給予其開除黨籍處分；按規定取消其享受

的待遇；收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移

送。

６５歲的朱曉明曾任山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司黨委書記、董事長；山西省國資

委黨委書記、主任；山西省政協常委、經濟委員會主任；２０２１年２月退休，今年４月受查。

山西省紀委監委查明，朱曉明其他問題還包括：在幹部選拔任用中拉幫結派、培植個人勢力

，對抗組織審查；違規為他人在職務調整晉升等方面謀取利益；利用職務上的影響為親屬謀取利

益，違規從事營利活動，由下屬單位支付應由本人支付的費用；不重視家風建設，對兒子失管失

教等，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律。（ｓｌ）

