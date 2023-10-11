《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述消息人士報道，印度金融犯罪機構周二逮捕了

中國智能手機製造商ｖｉｖｏ的四名高管，其中一人是中國公民。消息人士稱，印度執法局突擊

搜查ｖｉｖｏ辦公室並指控４人與去年一宗洗錢案有關。

印度執法局去年凍結與ｖｉｖｏ印度業務相關的１１９個銀行帳戶，指控ｖｉｖｏ印度公司

向中國非法轉移了６２４０億盧比（約５４７億人民幣），以便在印度「申報巨額虧損」，從而

逃避納稅。不過，法院後來撤銷凍結。

內媒《科創板日報》引述ｖｉｖｏ方面回應稱，ｖｉｖｏ在印度嚴格遵守當地的法律法規，

目前正密切關注近期的調查事宜，並將採取所有可行的法律措施應對。

ｖｉｖｏ是中國步步高電子工業有限公司的子公司，後者在印度還經營Ｏｐｐｏ和

Ｒｅａｌｍｅ等品牌。研究公司Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ數據顯示，ｖｉｖｏ是印度第二大智

能手機品牌，市場份額為１７％，僅次於三星。

不止ｖｉｖｏ，印度執法機構還將目標對準另外兩家中國智能手機製造商ＯＰＰＯ和小米，

早前指控他們逃稅、非法匯款，其中凍結了小米近７億美元資產。上周五（６日），印度警方還

指控小米、ｖｉｖｏ涉嫌幫助一家新聞網站ＮｅｗｓＣｌｉｃｋ非法轉移資金。小米印度發言人

強烈否認指控。ＮｅｗｓＣｌｉｃｋ亦強調，這些指控「站不住腳，是虛假的」。（ｓｌ）

