《經濟通通訊社１１日專訊》中紀委國家監委網站通報，據貴州省紀委監委消息，貴州銀行

（０６１９９）原黨委書記、董事長李志明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律

審查和監察調查。

６１歲的李志明曾任深圳發展銀行武漢分行行長助理，湖北銀行行長助理、副行長，

２０１８年４月出任貴州銀行黨委書記、董事長，至２０２１年１月２８日辭任貴州銀行董事長

、執行董事、董事會戰略發展委員會主席等職務。

公開資料顯示，在２０２１年１月１３日至２月２日的不足一個月內，貴州銀行總行及該行

黔南分行、黔西南分行、六盤水分行、遵義分行、安順分行、貴陽管理部下屬的貴陽友誼支行等

６家下屬分支機構，因信貸資金借道「置換股東借款」流入房開企業等問題，被銀保監系統接連

開出２３張罰單，合計被罰款５００萬元人民幣。當中貴州銀行總行收到３張、共罰款２７０萬

元人民幣，問題包括大額風險暴露管理整體缺位；股權管理混亂，未按規定進行股權質押；關聯

交易管理薄弱，向關係人（關聯方）發放信用貸款；個人線上消費貸款業務內控機制不健全、資

金監控不力；逆程序調整內部機構設置，理財產品相互調節收益、部分理財投資業務不審慎；同

業授信流於形式、部分同業業務不審慎；違規借助通道發放委托貸款，資金用於限制性領域等。

此外，根據貴州銀行年報，截至２０２０年末，該行的單一集團客戶授信集中度逼近監管紅

線。年報中重大關聯交易一欄顯示，截至２０２０年末，其授信規模最大的關聯方（關聯集團合

併）為貴安新區開發投資有限公司，授信淨額約６０﹒２３億元人民幣，佔該行資本淨額的比例

為１４﹒３２％，逼近單一集團客戶授信集中度不應高於１５％的監管要求，反映該行對有關客

戶依賴程度較高，風險較為集中，一旦客戶出現風險，很易導致銀行風險上升。（ｓｌ）

