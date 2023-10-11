《經濟通通訊社１１日專訊》湖北武漢新樓盤「新港．臨江匯」因在中秋國慶假期期間降價

５０００元（人民幣．下同）促銷引發前期買房業主「維權」，降價活動僅持續５天就被迫終止

。開發商向業主致歉，稱會向促銷期間成交的客戶退款。

據內媒《每日經濟新聞》報道，「新港．臨江匯」開發商為武漢瑞和匯置業，由武漢市屬國

有企業湖北港口集團全資控股。項目部分樓棟擁長江江景，備案價為每平方米１﹒８３萬元，９

月２８日起降至１﹒３萬元左右。不過，促銷活動到１０月４日暫停。開發商在一份聲明中強調

，降價的僅為樓層較低房源，又宣布自５日起至１１日歇業，並表示將向促銷活動期間成交的客

戶逐一溝通退款。

開發商同時提到，降價是為了應對年底大量工程款項的支出需求。報道引述多名地產經紀稱

，開發商降價就是急於回款，如今提出退款也是為了平衡市場和老業主，但國慶期間項目已賣出

２００多套房，後續處理比較難搞。

值得一提的是，項目周邊還有「越秀．漢陽星匯雲錦」、「濱江金茂府」等在售樓盤，由於

離長江更近，這些樓盤每平方米均價接近３萬元，而與項目緊鄰的「濱江怡暢園」二手房每平方

米均價為１﹒４萬元。（ｓｌ）

