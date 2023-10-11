《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》報道，美國財政部長耶倫周三表示，她計劃本周與

中國人民銀行行長潘功勝舉行雙邊會談，會談將涉及債務問題。

耶倫稱，她與潘功勝的會晤將在本周於摩洛哥馬拉喀什舉行的國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）

年會期間舉行。耶倫並在談到與中國就處理新興經濟體債務問題的討論時表示，儘管進展緩慢，

但已看到一些有意義的進展，而她對取得更多進展抱有希望。（ｓｌ）

