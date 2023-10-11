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AH股新聞

11/10/2023 18:00

《神州金融》金監總局：對微小經營主體、鄉村振興戰略加大放貸

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國務院印發《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》，提
出要在未來五年基本建成高質量的普惠金融體系，支持小微經營主體可持續發展，助力鄉村振興
國家戰略有效實施，提升民生領域金融服務質量，發揮普惠金融支持綠色低碳發展作用等，並要
著力防範化解重點領域金融風險，聚焦加快中小銀行改革化險、完善中小銀行治理機制、堅決打
擊非法金融活動等工作，守住不發生系統性金融風險底線。
　　金監總局有關負責人解讀《實施意見》時表示，《實施意見》重點強調了六個方面內容，其
中在強調聚焦重點領域方面，推動重點領域信貸服務提質增效，著力加強對小微經營主體可持續
發展、鄉村振興戰略的金融支持，加大首貸、續貸、信用貸、中長期貸款投放。強化對民生領域
的支持，豐富創業、助學等金融產品，加強對老年人、殘疾人群體的服務，並在普惠金融重點領
域服務中融入綠色低碳發展目標。
　
＊重點發展農業保險、商業養老保險等＊
　
　　在強調保險和資本市場的作用方面，重點發展農業保險、商業養老保險和健康保險產品，支
持農業生產、養老需求和基本民生保障。著力增強資本市場的普惠性，促進小微企業、涉農企業
、科技創新企業利用多層次資本市場拓寬融資渠道。
　　至於下一步支持小微企業可持續發展的工作舉措，金監總局有關負責人表示，一是推動小微
企業金融服務增量擴面提質。二是加大重點領域小微企業支持力度。聚焦科技創新、專精特新、
製造業、外貿等重點領域小微企業，傾斜金融資源，激發經營主體發展動能，促進產業升級和就
業穩崗。構建金融機構與企業對接長效機制，推動政策和服務精準觸達經營主體。
　　三是提升金融服務小微企業能力。組織開展小微企業信貸質效提升系列行動，包括首貸拓展
、信用貸提升和「夥伴銀行」行動，面向無貸企業拓展金融服務，研發小額信用貸款產品，逐步
建立「信貸＋」的綜合金融服務模式，使更多金融機構成為小微企業成長的夥伴。（ｓｌ）

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