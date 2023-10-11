《經濟通通訊社１１日專訊》國務院印發《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》，明

確未來五年推進普惠金融高質量發展的指導思想、基本原則和主要目標，並提出一系列政策舉措

。《實施意見》強調，在未來五年基本建成高質量的普惠金融體系，努力實現基礎金融服務更加

普及、經營主體融資更加便利、金融支持鄉村振興更加有力、金融消費者教育和保護機制更加健

全、金融風險防控更加有效、普惠金融配套機制更加完善的目標。

《實施意見》提出，要優化普惠金融重點領域產品服務，支持小微經營主體可持續發展，助

力鄉村振興國家戰略有效實施，提升民生領域金融服務質量，發揮普惠金融支持綠色低碳發展作

用。要持續深化金融供給側結構性改革，健全多層次普惠金融機構組織體系，引導各類銀行機構

堅守定位、良性競爭，完善高質量普惠保險體系，提升資本市場服務普惠金融效能，有序推進數

字普惠金融發展。



＊加快中小銀行改革化險，完善中小銀行治理機制＊



要著力防範化解重點領域金融風險，聚焦加快中小銀行改革化險、完善中小銀行治理機制、

堅決打擊非法金融活動等工作，守住不發生系統性金融風險底線。要提升社會公眾金融素養和金

融能力，健全金融消費者權益保護體系，提升普惠金融法治水平，加強政策引導和治理協同，健

全重點領域信用信息共享、風險分擔補償等機制，為普惠金融高質量發展營造良好生態。

要強化監測評估，建立健全評價體系。要推進試點示範，積極穩妥推廣成熟經驗。要加強組

織協調，優化推進普惠金融發展工作協調機制，強化中央與地方聯動，因地制宜、協同推進普惠

金融高質量發展。（ｓｌ）

