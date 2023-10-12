《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇

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外交部發言人華春瑩１１日宣布，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於１０月１７日至

１８日在北京舉行，主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。國家主席習

近平將出席高峰論壇開幕式發表主旨演講，並為來華出席高峰論壇的嘉賓舉行歡迎宴會和雙邊活

動。



匯金公司增持四大行股份

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１０月１１日晚間，農業銀行、中國銀行、建設銀行、工商銀行相繼發布公告，控股股東中央匯

金投資有限責任公司當日通過上交所交易系統分別增持３７２７﹒２２萬股、２４８８﹒７９萬

股、１８３８萬股、２７６１﹒２萬股。



提升資本市場服務普惠金融效能

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國務院日前發布《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》，明確要拓寬經營主體直接融資渠

道，豐富資本市場服務涉農主體方式，滿足居民多元化資產管理需求。





《上海證券報》



習近平將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇

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外交部發言人華春瑩１１日宣布，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於１０月１７日至

１８日在北京舉行，主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。國家主席習

近平將出席高峰論壇開幕式發表主旨演講，並為來華出席高峰論壇的嘉賓舉行歡迎宴會和雙邊活

動。



匯金公司增持四大行股份 ，未來６個月內擬繼續增持

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時隔多年，匯金公司再度對四大行集體增持，合計投入近５億元人民幣。昨晚，工商銀行、農業

銀行、中國銀行、建設銀行集體發布公告，中央匯金投資有限責任公司於１０月１１日通過上交

所交易系統增持其Ａ股股份。



中證監：適時出台資本市場支持科技自立自強政策

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中證監副主席陳華平昨日在「２０２３科創大會」主論壇上表示，中證監將適時出台資本市場支

持高水平科技自立自強的系列政策措施，進一步強化各板塊對不同類型、不同發展階段的科創企

業的融資支持。





《證券時報》



匯金出手增持四大行，未來擬繼續買入

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１０月１１日晚間，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行分別發布公告稱，獲匯金公司增

持。重陽投資首席經濟學家王慶表示，銀行股當前估值較低，匯金公司用真金白銀增持，有利於

讓銀行股回歸到正常的估值體系，體現了監管層呵護市場的意圖，有利於提振市場信心。



長線資金「站出來」，提振信心可期待

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在市場信心低迷之際，匯金公司出手，這對於穩定市場情緒、恢復投資者信心，無疑將起到積極

的作用。應該說，作為央企大股東的匯金這個時候主動「站出來」，有著十分重要的護盤信號意

義，其真金白銀的實際行動無疑帶了一個「好頭」。



中證監將出台資本市場支持科技自立自強政策

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中證監副主席陳華平昨日在「２０２３科創大會」主論壇上表示，中證監將適時出台資本市場支

持高水平科技自立自強的系列政策措施，進一步強化各板塊對不同類型、不同發展階段的科創企

業的融資支持。（ｌｃ）

