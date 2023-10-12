《神州經脈》被稱「國家隊」的中央匯金公司時隔８年祭出救市招數，斥４﹒７７億元（人

民幣．下同）增持工農建中四大銀行Ａ股，買入股份佔各自總股本的０﹒０１％，並表示在未來

半年內繼續增持。保險、銀行、券商三大金融板塊今日（１２日）開市即集體拉漲，滬綜指開市

即破三千一，惟盤中無以為繼，滬指全日僵持在三千一關口位置，外資全日淨流入亦只有６６億

元，雖然已經是超過半個月以來新高，但是從過往陸股通交易數據來看，效果並不顯著。

滬綜指全日升０﹒９４％，報３１０７﹒９點，回到三千一關但未企穩，深成指升

０﹒８３％，創業板指升０﹒７６％。

除了陸股通淨流入數據外，交投表現亦沒有轉旺，兩市全日成交８３１３億元，按日減

０﹒９％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅高開後轉跌，日內波幅逾百點，收報

７﹒２９４１，較上個交易日４時３０分收盤價升３９點子，全日在７﹒２９１２至

７﹒３０４０之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７７６，較上個交易日升３點子，撇除９月２６日無升

跌，連升１７個交易日，續創９月２７日以來新高。上個交易日報７﹒１７７９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中央匯金公司出招救市，斥資４﹒７７億元增持四大行Ａ股，買入股份佔各自總股本的

０﹒０１％。雖然此次增持金額遠低於２０１５年救市時的近２００億元，但中央匯金表示在未

來半年內繼續在二級市場增持。中金公司在最新發布的報告中評論指，歷史上匯金公司曾在

２００８年９月、２００９年１０月、２０１１年１０月、２０１２年１０月、２０１３年６月

、２０１５年８月多次增持四大行，增持位置均處於股價階段性低位，上述６次增持中，除

２０１３年以外，四大行股價１－３個月內均出現１０％左右的明顯反彈。



２﹒ 據《路透》報道，中國證監會上海監管局於９月２８日發布通知，禁止國內券商及其海外

子公司向內地新投資者提供香港等離岸帳戶的證券交易服務，現有內地客戶進行新的離岸投資也

會受到「嚴格監控」，以防境內投資者繞過中國的外匯管制。通知規定，券商需要在１０月底之

前下架招攬內地客戶進行離岸交易的Ａｐｐ和網站。報道引述消息指，監管機構的意思是有關規

定立即生效。若消息屬實，則是中證監首次就境內投資者進行離岸交易向內地券商行業發出明確

限制。



３﹒ 商務部發言人何亞東在例行記者會上表示，中國將繼續合理縮減外資准入負面清單，研究

進一步取消或放寬外資股比限制的可行性，吸引更多全球要素進入中國市場。何亞東又指，將繼

續會同有關部門和各地方落實好《國務院關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的

意見》，努力建設市場化、法治化、國際化營商環境並為外資企業提供更加優質的服務。



４﹒ 緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，社會危害嚴重，經浙江省杭州市公安局、雲南省

昆明市公安局偵查發現，陳岩板（又名鮑岩板）、肖岩塊（又名何春田）為電信詐騙犯罪集團重

要頭目，長期組織開設詐騙窩點，實施針對中國公民的電信網絡詐騙。公安機關決定公開懸賞通

緝上述兩人，如提供有效線索和協助抓捕有功，將會獲得１０萬至５０萬元獎勵。根據懸賞通告

，陳岩板和肖岩塊均持有中國身份證，前者戶籍地在雲南省普洱市思茅區明禮巷，現任緬甸撣邦

第二特區建設部部長；後者戶籍地在廣東省河源市源城區富景西苑，現任緬甸撣邦第二特區猛能

縣縣長。



５﹒ 美國國防部向外媒發聲明，稱已接受中國邀請，派員出席本月在北京舉行的香山論壇，美

國國防部稱將按以往標準，派出與中方相同層級的官員與會，但沒有具體說明將派哪些官員出席

。報道引述消息指，中國已邀請美國國防部長奧斯汀出席，但奧斯汀不會參加論壇。香山論壇是

一年一度由中國軍事科學學會主辦的活動，主題圍繞國際安全合作與亞太地區安全事務。報道分

析指，美方願意出席香山論壇，標誌著中美關係開始正常化。



６﹒ 華為智能汽車解決方案董事長余承東發日前發微信朋友圈稱，自９月１２日問界新Ｍ７發

布以來，截至１０月６日，預訂已經超過５萬輛。在新Ｍ７大賣的同時，預計年底上市的問界

Ｍ９也在９月２５日開啟盲訂，預售價５０萬－６０萬元人民幣，結果問界Ｍ９僅憑幾張效果圖

和少量配置信息，截至１０月７日已累計獲得１０４５０張訂單。與華為聯手打造問界家族的車

企賽力斯為提升問界Ｍ７交付能力，工廠正大量招收員工，並已啟動２４小時生產。



７﹒ 美國銀行發起一項對超過１０００名中國消費者的調查，結果顯示，認為有望加薪的受訪

者比例從８月的２９％降至２６％，反映對未來收入的預期惡化；只有３１％的受訪者計劃在未

來六個月增加支出，低於兩個月前的３７％。從不同城市來看，一線城市的消費者信心上升，但

二線及以下城市的消費者出現悲觀情緒。結果還顯示，近４０％的受訪者預計未來一年房價將下

跌，顯著高於８月時的２７％。至於未來六個月有購房或改善換房計劃的受訪者比例沒有太大變

化。



８﹒ 美國財政部長耶倫周三表示，她計劃本周在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）年會期間，與人

民銀行行長潘功勝舉行雙邊會談，會談將涉及新興經濟體的債務問題。中國此前宣布，中國進出

口銀行作為官方債權人，已於９月下旬同斯里蘭卡就涉華債務處置初步達成一致。國際貨幣基金

組織（ＩＭＦ）官員表示對中國及斯里蘭卡初步達成協議並不知情。日本財務省副大臣神田真人

稱，債權國對斯里蘭卡的主權債務重組工作正取得進展，但仍存在技術問題，預計很難在本周

ＩＭＦ和世界銀行的會議上達成廣泛的協議，而中國仍受邀參加斯里蘭卡債務重組談判。

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