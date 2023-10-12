《鍾之日記》１０月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



被稱「國家隊」的中央匯金公司時隔８年祭出救市招數，斥４﹒７７億元人民幣增持工農建

中四大銀行Ａ股，買入股份佔各自總股本的０﹒０１％。雖然此次增持金額遠低於２０１５年救

市時的近２００億元，但匯金表示在未來半年內繼續增持。保險、銀行、券商三大金融板塊開市

即集體拉漲，滬綜指開市即破三千一，惟盤中無以為繼，滬指全日僵持在三千一關口位置，外資

全日淨流入亦只有６６億元人民幣，雖然已經是超過半個月以來新高，但是從過往陸股通交易數

據來看，效果並不顯著。

滬綜指全日升０﹒９４％，報３１０７﹒９點，回到三千一關但未企穩，深成指升

０﹒８３％，創業板指升０﹒７６％。交投表現沒有轉旺，兩市全日成交８３１３億元，按日減

０﹒９％。

滙豐發表最新研報稱其低估中國經濟復甦所需時間，調低內地主要股指今年底目標價５％至

８％，將滬綜指今年底目標價由３５００點調低至３３００點，較現價有６％至９％潛在升幅。



＊港股主板成交逾千億＊



外圍方面，美國聯儲局官員本周連番鴿派言論，且以巴開戰推動資金避險重回債市，令美國

金融市場整體氣氛改善，美股周三（１１日）維持上行趨勢，道指收漲６５點。

中央匯金昨日通過上海證券交易所增持四大行Ａ股，改善港股氣氛，恒生指數收報

１８２３８，升３４５點或升１﹒９％，終於站上一萬八關，遺憾未能企穩５０天線收市，全日

主板成交增至逾１０１１億元。



＊匯金出手，內銀給面子＊



時隔８年，「國家隊」中央匯金公司終於再出手救市，斥４﹒７７億元人民幣增持工農建中

四大銀行Ａ股，買入股份佔各自總股本的０﹒０１％。雖然此次增持金額遠低於２０１５年救市

時的近２００億元人民幣，但匯金表示在未來半年內繼續增持。

內媒唱好匯金出手，認為匯金通常在股市出現非理性下跌或見底時才會出手，今次增持有助

穩定市場情緒，恢復投資者信心，有十分重要的「護盤訊號」，相信在匯金的帶領下，保險資金

、養老金、企業年金等中長線資金將陸續加入。

從歷史上看，匯金曾六次增持四大行，分別在２００８年９月、２００９年１０月、

２０１１年１０月、２０１２年１０月、２０１３年６月、２０１５年８月。２００８年９月

１８日雷曼破產後的買入非常成功。買入的第二天，股市就反彈了９﹒５％，並很快在２００８

年１１月觸底。中金公司點評，匯金增持位置均處於股價階段性低位，大多數時候，四大行股價

在１－３個月內均出現１０％左右的明顯反彈。中信証券研報指出，匯金增持四大行，令銀行投

資的不利因素逐步落地，優質銀行步入配置漸進期。

一眾內銀獲中央加持，自然狂歡，建設銀行（００９３９）表現最佳，漲５﹒６％，工商銀

行（０１３９８）升４﹒８％，農業銀行（０１２８８）升４﹒５％，中行（０３９８８）及交

通銀行（０３３２８）齊升４％。



＊阻離岸炒股走資，內地監管升級＊



據《路透》報道，中證監上海監管局於９月２８日發布通知，禁止國內券商及其海外子公司

向內地新投資者提供香港等離岸帳戶的證券交易服務，現有內地客戶進行新的離岸投資也會受到

「嚴格監控」，以防境內投資者繞過中國的外匯管制。通知規定，券商需要在１０月底之前下架

招攬內地客戶進行離岸交易的Ａｐｐ和網站。

中資券商旗下國際業務子公司股價未見受影響，國泰君安國際（０１７８８）升１﹒６％，

海通國際（００６６５）升１﹒５％。

另外港股Ａ股氣氛轉好，中資券商股走高，中金（０３９０８）升３﹒６％，中信建投

（０６０６６）漲３﹒１％，中信証券（０６０３０）升２％，海通證券（０６８３７）升

１﹒７％，國泰君安（０２６１１）升１﹒３％，華泰六八八六（０６８８６）升１﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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